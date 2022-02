L'entusiasmo di vedere Sofia Goggia rimettere gli sci ai piedi, preparare la valigia e sbarcare a Pechino per le Olimpiadi è stato grande. Quel maledetto infortunio patito nel Super G di Cortina lo scorso 23 gennaio è stato un macigno che avrebbe affossato chiunque, ma la bergamasca ha stupito tutti per provare ad esserci nella discesa libera in programma il 15 febbraio, dove senza problemi fisici sarebbe stata l'indiscussa favorita. A riportare tutti sulla terra, però, ci ha pensato lei stessa a margine dei suoi primi allenamenti sulle nevi di Yanqing, ai microfoni di Rai Sport:

"Sono state due settimane difficili, essere qui è già un grande successo. Le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un po’ di tempo, ma non posso garantirvi nulla, neppure la partecipazione alla discesa. Ce la metterò tutta, ringrazio tutti gli italiani per l’affetto di questi giorni, a volte si sente la tensione addosso ma anche l’affetto. Mi dispiace non poter essere la solita Goggia competitiva, ma le mie condizioni sono queste, darò del mio meglio giorno per giorno. La confidenza con la velocità la costruisci negli anni, ho preso due belle "cartelle" nel giro di due settimane, ho rischiato tanto. Essere qui ti mette di fronte a tutte le problematiche varie ed eventuali. Per sciare ai nostri livelli ci vogliono fisico, tanta testa, anche il cuore. Io parto da tanto lontano e ce la metto tutta. A volte si va ad una Olimpiade con il peso di una nazione addosso. Io ci sono andata senza alcun peso, ma con l’affetto e il supporto di tutta la mia nazione".

