cerca il grande riscatto in questo evento individuale per il settore femminile ai Giochi ed insegue il suo primo alloro in questa edizione della rassegna a cinque cerchi. Mikaela Shiffrin ha firmato il miglior tempo nell'unica prova cronometrata della combinata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La statunitense si è imposta nettamente nel test in discesa, preludio alla gara di domani (la prima manche sarà appunto una discesa libera, la seconda uno slalom). La fuoriclasse americana, reduce dalle clamorose uscite dopo poche porte nelle specialità tecniche dove era la favorita della vigilia,per il settore femminile ai Giochi ed insegue il suo primo alloro in questa edizione della rassegna a cinque cerchi.

Shiffrin disperata dopo l'uscita, rimane immobile a bordo pista

Ad

La Campionessa del Mondo di specialità, scesa col pettorale numero 5, si è ben destreggiata sulla veloce pista di Yanqing e sembra avere ormai trovato le giuste linee per impressionare. La reginetta del Circo Bianco, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, ha fermato il cronometro su 1:33.56, con addirittura 93 centesimi di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener. L'elvetica, argento in combinata alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 e bronzo in slalom tra i pali stretti pochi giorni fa, e ora è una delle grandi favorite per salire sul podio vista anche la sua abilità tra i pali snodati.

Pechino 2022 Razzoli, rimonta a metà e podio a 26 centesimi: rivivilo 41 MINUTI FA

La ceca Ester Ledecka, Campionessa Olimpica del PGS di snowboard, ha concluso in terza piazza a 94 centesimi di ritardo dalla leader. La Campionessa Olimpica di superG a PyeongChang 2018 potrebbe anche dire la sua in discesa, mentre appare più complesso esprimersi al meglio in slalom. L'altra grande pretendente alle medaglie è indubbiamente la svizzera Michelle Gisin: è la Campionessa Olimpica in carica in combinata, a Pechino ha già vinto il bronzo in superG ed è stata sesta tra i pali stretti, dunque ha tutte le caratteristiche per andare a caccia della doppietta.

Brignone: "Ho dato il massimo, mi aspettavo un Super G più difficile"

L'Italia si affida soprattutto a Federica Brignone. La valdostana, che ha vinto l'ultima gara disputata in questo format in Coppa del Mondo (sono passati due anni), ha concluso in quinta posizione a 1.57 dalla leader, ma ha tutte le carte in regola per andare all'attacco nella gara di domani: servirà una prova veloce decisamente di spessore, in linea con quelle viste in superG durante la stagione (tre vittorie), in modo poi da tenere botta in slalom.

La 31enne precede l'altra azzurra Marta Bassino (sesta a 2.10), mentre Nicol Delgo ed Elena Curtoni hanno deciso di non scendere al pari dell'austriaca Ramona Siebenhofer e delle francesi Romane Miradoli e Laura Gauche. Annotiamo inoltre il settimo posto della svizzera Priska Nufer (a 2.20) e l'undicesimo dell'austriaca Christine Scheyer (a 3.99).

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Noel è un fenomeno, oro in slalom! Rivivi la sua gara UN' ORA FA