C'era molta incertezza alla vigilia della prima manche dello slalom maschile di queste Olimpiadi di Pechino 2022 e l'equilibrio annunciato è stato decisamente rispettato. Johannes Strolz ha chiuso al comando con il crono di 53.92 ma il nativo di Warth ha accumulato rispettivamente soli 2 e 6 centesimi di vantaggio sulla coppia norvegese Kristoffersen/Foss-Solevaag.

La gara resta dunque apertissima ed anche gli azzurri proveranno a rientrare nella seconda manche. La squadra italiana ha infatti piazzato in ottava posizione il brianzolo Tommaso Sala, staccato di 45 centesimi. Il veterano Razzoli ha chiuso 12esimo, ad 87 centesimi. 17esimo invece Vinatzer, più impreciso. Per lui ci sarà 1"47 da recuperare. Impresa ardua. Ecco le dichiarazioni dei nostri uomini al termine della prima metà di gara.

Alex Vinatzer - Più che rischiato ho avuto qualche problema. Ho avuto subito qualche problema con i materiali, penavo di prendere il ritmo invece mi ha preso subito lo sci 2/3 volte nella prime curve, poi sul piatto son riuscito a sciare come volevo mentre, dopo il secondo intermedio quando cambiava la neve, ho fatto un altro errore abbastanza grosso che mi dispiace aver commesso. Quest’anno in slalom abbiamo visto che nulla è impossibile, quindi andremo a tutta nella seconda manche”

Giuliano Razzoli - “La manche è buona perché non era facile farla pulita, col mio pettorale bisognava rischiare perché comunque un po’ di segno c’era e un po’ di rischio andava preso. In mezzo ho lasciato quei decimi di troppo, sennò sarei stato molto vicino alla zona medaglia. La manche è buona, andrò all’attacco nella seconda e vediamo. È più facile recuperare in una pista come Wengen che in una così, però noi ci proveremo. Dovremo fare una manche impeccabile, anche gli altri avranno un po’ il segno della pista ma ci proveremo”

Tommaso Sala - “Era già un po’ di giorni che andavo forte, la pista era un po’ segnata però guardandoaltri tipo Braathen ho capito che non avrei potuto spingere ovunque. Bisognava sciare solidi e creare velocità dove si riusciva, perché lo sci sbatteva molto e se avessi perso la punta mi avrebbe portato al rimbalzo e quindi all’errore”.

La seconda manche prenderà il via alle ore 6:45 italiane. Gli azzurri ci credono, vedremo cosa potrà uscirne.

