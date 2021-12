Brutte notizie per. La svizzera è risultataed è stata posta in isolamento, con leggeri sintomi di raffreddore. Stesso destino per due membri dello staff elvetico, come comunicato da Swiss-Ski. Per la classe '91, significa forfait per le gare veloci previste insabato e domenica ma anche per i due giganti diin programma martedì 21 e mercoledì 22. Una discreta batosta per le sue ambizioni in ottica Coppa del Mondo generale e anche per quelle di specialità, pur rimarcando che siamo ancora a dicembre. La ticinese aveva saltato la seconda prova della discesa sulla Oreiller-Killy, ma nella prima aveva dimostrato di aver recuperato bene dopo il tremendo volo che l'aveva vista protagonista a Sankt Moritz. Per lei, l'obiettivo rientro potrebbe essere il gigante di Lienz del 28 dicembre, ma è presto per stabilirlo.