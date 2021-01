Una notizia tremenda scuote il mondo dello sci azzurro. Arriva da Garmisch e riguarda Sofia Goggia, che avrebbe dovuto gareggiare nel Super G sulla Kandahar. Dopo il posticipo al lunedì della prova a causa della nebbia, la bergamasca è caduta mentre scendeva a valle su una pista turistica, insieme alle colleghe, ed è stata portata via in barella. La conferma arriva dalla FISI, che ha comunicato che l'atleta ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Goggia è ora attesa a Milano per sottoporsi a ulteriori accertamenti da parte della Commissione Medica della stessa FISI. Inutile dire che un ko sarebbe un colpo devastante, a poco più di una settimana da Mondiali di Cortina. In stagione, la classe '92 ha vinto quattro discese e ottenuto cinque podi complessivi.