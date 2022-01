Un azzurro al comando, due in top-5 e addirittura quattro nei primi dieci! Alex Vinatzer guarda tutti dall'alto a metà gara, anche se il vantaggio resta pressoché nullo, con Clement Noel e Sebastian Foss-Solevaag sotto al decimo di ritardo. Giuliano Razzoli quarto in gran condizione, anche se a sei decimi dal podio virtuale. Ottime prestazioni di Tommaso Sala (8° ed entro il secondo) e Stefano Gross (10°), avvantaggiati dalla diminuzione della perturbazione. Quattro italiani in grado di giocarsi le posizioni più importanti in slalom non accadeva da tempo immemore. Ancora tanto equilibrio dopo la prima manche di slalom maschile di Coppa del Mondo 2021/2022 , ma stavolta a Kitzbühel la variabile in più, oltre alla neve, è l'Italia., anche se il vantaggio resta pressoché nullo, conin gran condizione, anche se a sei decimi dal podio virtuale. Ottime prestazioni di(8° ed entro il secondo) e(10°), avvantaggiati dalla diminuzione della perturbazione. Quattro italiani in grado di giocarsi le posizioni più importanti in slalom non accadeva da tempo immemore.

Vinatzer all'attacco: è davanti nella prima manche

La cronaca della prima manche

Ad aprire la danza tra i pali stretti della Ganslern è Clement Noel che, nonostante un'incertezza appena uscito dal cancelletto, fa segnare un ottimo crono di riferimento. La prestazione del transalpino viene avvalorata subito dopo, con il solo leader della specialità Sebastian Foss-Solevaag capace di stare al passo tra quelli del primo sottogruppo, dietro di un centesimo. Il migliore dietro alla forte coppia è un solido Giuliano Razzoli, primo italiano a scendere, distante circa sei decimi e mezzo.

Alex Vinatzer spacca la gara con dei parziali fenomenali: il classe '99 azzurro fa la differenza nel tratto centrale, guadagnando tre decimi e mezzo, l'unico a resistere all'arrembante tratto finale di Noel, portandosi al comando per soli 8 centesimi. Congelate le prime quattro posizioni, la neve comincia a dare una tregua scendendo meno copiosa, con i pettorali alti che riescono ad intromettersi nei piazzamenti di rilievo. Lo svizzero Marc Rochat e il britannico Dave Ryding si mettono in coda a Razzoli e con un decimo di vantaggio su Alexis Pinturault (7° a +0.81). Subito dietro gli azzurri Tommaso Sala e Stefano Gross, inframezzati dal vincitore di Wengen Lucas Braathen. Il norvegese è nono e ultimo sotto al secondo di ritardo, ma fino al 24° posto di Henrik Kristoffersen (distante +1.68, ma quest'anno abituato alle grandi rimonte) la partita resta apertissima. Qualificato per la seconda manche anche Simon Maurberger con il 28° tempo (+1.93).

