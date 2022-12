Bilancio complessivamente positivo per l’Italia al termine dello slalom speciale del Sestriere, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-2023. La squadra azzurra ha portato infatti ben quattro atlete nella seconda manche, centrando poi una doppia top20 grazie a Lara Della Mea (19ma, dopo lo splendido 9° posto della prima discesa) e Vera Tschurtschenthaler (20ma). A punti anche Lucrezia Lorenzi in 28ma piazza, mentre è uscita Anita Gulli. Di seguito le dichiarazioni delle nostre portacolori al sito federale.

Lara Della Mea:

So che ci sono, ci sta sbagliare. Mi dispiace un po’, ma mi dà tanta fiducia per le prossime gare. Ho provato ad attaccare a tutta, ho fatto due errori che mi sono costati tanto, ma cerco di andare oltre. E’ importante trovare la fiducia giusta e lavorare bene. Quest’anno abbiamo un team con il quale si può lavorare molto, oggi è una bella giornata per tutto il team.

Vera Tschurtschenthaler: “Ho fatto qualche errorino, ma sono contenta della giornata. Si tratta comunque del mio miglior risultato in carriera. Adesso in Valle Aurina per la Coppa Europa e poi vediamo. Eravamo tutte felicissime già dopo la prima manche, ma ci siamo tenute perché si doveva fare ancora una seconda. Non dobbiamo saltare i passi. Io e Martina siamo le più vecchie del gruppo, quindi un gruppo giovane e bisogna crescere piano piano”.

Lucrezia Lorenzi: “Un’emozione e una soddisfazione enorme, ora si apre un altro capitolo. Ci speravo da tanto e mi sembrava così distante. Due operazioni al piede destro e due al sinistro: dopo tre anni molto lunghi è una vera liberazione. Tutte, in squadra, abbiamo avuto problemi, ma ora se ci tiriamo una con l’altra possiamo fare belle cose”.

