Wendy Holdener: la svizzera rivince, ma questa volta da sola, mettendosi davanti a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. C'è un po' di rammarico per le italiane, perché Lara Della Mea commette un grave errore e sciupa la possibilità di fare tanti punti. Bellissimo slalom femminile a Sestriere : i colpi di scena e lo spettacolo non mancano , ma soprattutto arriva la definitiva consacrazione di: la svizzera rivince, ma questa volta da sola, mettendosi davanti a. C'è un po' di rammarico per le italiane, perché Lara Della Mea commette un grave errore e sciupa la possibilità di fare tanti punti.

Gara top per molte

La manche più bella è senza dubbio quella di Hanna Aronsson Elfmann: la svedese innesta il turbo e dalla 16ª posizione ne fa fuori parecchie con una gran rimonta. Arriva quarta, ai piedi del podio, con un risultato insperato e il miglior tempo di manche in tasca. Mikaela Shiffrin le resta davanti, ma facendo una gran fatica e riuscendo a conservare 58 centesimi di vantaggio dell.'1.85 che aveva. Holdener invece incrementa, non sbaglia nulla e si porta abbondantemente in testa, passando la palla a Vlhova. La slovacca però non riesce ancora a trovare la prima vittoria stagionale, commette due gravi errori ed è terza alle spalle di Shiffrin.

Le italiane

Applausi a Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi, che concludono la loro prova e vanno a punti, rispettivamente 20ª e 28ª. Rimpianti invece per Anita Gulli, che inforca, e Lara Della Mea, che era nona dopo la prima manche partendo col pettorale 38, ma commette un grave errore e chiude 19ª.

