Marco Odermatt il primo weekend della Coppa del Mondo di sci alpino. Nel gigante maschile di apertura in quel di Sölden Roland Leitinger, ad un decimo il ritrovato Zan Kranjec che completa il podio. Si conclude con la vittoria diil primo weekend dellaNel gigante maschile di apertura in quel di Sölden lo svizzero batte tutti in una gara serratissima caratterizzata da distacchi minimi. Alle sue spalle a soli sette centesimi il sorprendente austriaco, ad un decimo il ritrovatoche completa il podio.

Odermatt a tutta, il Rettenbach è suo: rivivi la gara

Esordio stagionale impeccabile per il giovane rossocrociato, che senza mezze misure lancia il guanto di sfida ad Alexis Pinturault, oggi quinto, per la conquista del Globo di Cristallo. "La vittoria era un grande obiettivo. La fortuna oggi è stata un po’ dalla mia parte, Roland non è stato spettacolare ma ha sciato in modo molto pulito. Il suo set up ha funzionato. Era vicino al recupero in fondo, ma per me ha funzionato. Insomma, una bella battaglia ” ha dichiarato Odermatt a Skiparadise. Il 24enne svizzero ha proseguito così: "Sölden è sempre speciale per me, cinque anni fa ho conquistato qui i miei primi punti in Coppa del Mondo. Cominciare una stagione con una vittoria è qualcosa che ho sempre sognato ed è davvero fantastico iniziare così".

