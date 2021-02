Lara Gut-Behrami è la più in forma del momento ed è chiaro per tutti. La svizzera, dopo il successo nella prima discesa della Val di Fassa, vince anche la seconda, davanti a Corinne Suter e Kira Weidle.

La gara in sé non è particolarmente esaltante: con zone di buio, la visibilità è un po' piatta e per molte le velocità sono basse. Le prime perciò sono sempre quelle che stanno andando più forte in questo momento e dopo le prime tre (con Weidle che corre un rischio altissimo in atterraggio da un salto ed è terza a 68 centesimi.