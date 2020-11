Quarti di finale fatali invece per Marta Bassino. La piemontese è stata sconfitta proprio dalla citata Moltzan per soli 8 centesimi, dopo che aveva chiuso la prima manche in vantaggio di 22 centesimi. La nativa di Cuneo ha comunque ottenuto punti importanti per la classifica generale, chiudendo al quinto posto battendo prima l’austriaca Elisa Moerzinger e poi la norvegese Thea Louise Stjernesund. Settimo posto finale, invece, per Federica Brigone: “Giornata più che positiva per me, lunga ma divertente. Siamo usciti stamattina presto per le qualificazioni e poi siamo ri-uscite per la vera gara. Nonostante questo, io mi sono impegnata al massimo in tutte le run e alle fine è arrivato questo quinto posto. Da lunedì torneremo a fare allenamento di velocità per preparare St. Moritz“, le sue parole riportate dal sito della FISI.