Bisognerà aspettare una settimana in più per assistere alle prossime gare della Coppa del Mondo di sci alpino. A causa della poca neve e delle alte temperature previste a Lech/Zuers, gli organizzatori sono stati costretti a posticipare di due settimane il weekend di gare nella località austriaca: si passa dal weekend del 13-14 novembre a quello del 26-27, se il controllo neve, previsto per il 18, darà il via libera definitivo. Invariato il programma di gara. Si disputeranno i due paralleli (gli unici di questa stagione) con qualificazione al mattino (ore 10) e tabellone finale al pomeriggio (17.50). Giovedì gareggeranno le donne e venerdì gli uomini. Il prossimo appuntamento in calendario diventa così Levi (Finlandia), dove il 21 e 22 novembre si terranno due slalom speciali femminili.