Nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile in programma domani, mercoledì 6 dicembre, con lo slalom speciale di Zagabria. Si tratta della terza gara stagionale del circuito maggiore tra i rapid gates, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista schierando complessivamente sette atleti. Da segnalare in particolare il ritorno in Coppa del Mondo con la squadra azzurra del campione olimpico Giuliano Razzoli e di Tommaso Sala. Gli altri slalomisti italiani presenti mercoledì in Croazia saranno Alex Vinatzer (reduce dal 3° posto di Madonna di Campiglio), Manfred Moelgg, Stefano Gross, Federico Liberatore e Simon Maurberger. Il movimento nostrano vanta due successi all’attivo sulla collina Sljeme: il primo nel 2010 con Razzoli, il secondo nel 2017 con Moelgg. Da registrare anche un terzo posto di Razzoli nel 2009 e di Vinatzer nella passata stagione.