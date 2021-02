Federico Pellegrino è stato eliminato nella semifinale della spint in tecnica classica dei Mondiali 2021 di sci di fondo, incominciati oggi a Oberstdorf (Germania). L’azzurro ha concluso all'undicesimo posto e ha commentato la sua prova ai microfoni della Fisi: "Anche oggi sono stato lì a giocarmi una posizione di prestigio seppure in tecnica classica, ho dato il massimo. Mi sono preparato due anni per questa gara, ho un pizzico di delusione per il risultato ma non per l’impegno che abbiamo profuso in tutto questo periodo di avvicinamento. Oggi ho avuto tanti avversari più forti di me, i norvegesi hanno dimostrato il loro valore, sono nettamente i più forti, il risultato è giusto“.