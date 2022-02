l’Italia di Caterina Ganz e Lucia Scardoni è stata eliminata. La sprint a coppie femminile in tecnica classica dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ha appena visto andare in archivio le semifinali , che hanno decretato i 10 Paesi che si giocheranno le medaglie:

La prima semifinale vede la qualificazione per piazzamento della Germania di Katharina Hennig e Katherine Sauerbrey, prima in 23’02″08, degli USA di Rosie Brennan e Jessie Diggins, secondi a 4″03, dell’Austria di Teresa Stadlober e Lisa Unterweger, terza a 6″26, e della Svizzera di Laurien van der Graaff e Nadine Faehndrich, quarta a 28″78.

Dalla seconda semifinale avanzano invece il ROC (Comitato Olimpico Russo) di Yulia Stupak e Natalia Nepryaeva, primo in 23’00″47, la Finlandia di Kerttu Niskanen e Krista Parmakoski, seconda a 0″35, la Svezia di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, terza a 1″00, e la Norvegia di Tiril Udnes Weng e Maiken Caspersen Falla, quarta a 4″59.

Al termine della seconda serie divengono noti i due Paesi che vengono ripescati grazie al crono: ce la fanno la Francia di Melissa Gal e Lena Quintin, con 23’26″28, e la Polonia di Izabela Marcisz e Monika Skinder, con 23’32″34, rispettivamente quinta e sesta nella seconda semifinale.

Eliminata l’Italia di Caterina Ganz e Lucia Scardoni, settima nella seconda semifinale con il tempo di 23’47″06, quarto crono tra i Paesi non qualificati direttamente, in quanto superiore anche a quello della Cina, quinta nella prima serie in 23’43″93.

