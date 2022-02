Una donna sola al comando, un puntino biondo che si fa sempre più minuscolo per chi insegue mentre passano i chilometri. Fino a scomparire. Questa è Therese Johaug, regina dello sci di fondo e finalmente sul gradino più in alto in una gara individuale alle Olimpiadi invernali. La norvegese distrugge la concorrenza nello skiathlon e vince il primo oro di questi Giochi di Pechino 2022, confermando ogni pronostico. Sul podio con lei la russa Natalia Nepryaeva (+30.2) e l'austriaca Teresa Stadlober (+30.5). Deludono le svedesi, lontane le italiane: la migliore è Martina Di Centa, 26esima.

Johaug imbattibile, suo lo skiathlon: ecco l'arrivo

Sul tracciato di Zhangjiakou ci sono un paio di salite che possono far male e Johaug lo sa bene. La norvegese parte di buona lena, tirando il collo a un gruppo dove va presto in difficoltà Jessie Diggins. A metà del segmento in alternato restano una decina di atlete in testa alla gara, ma il plotoncino si sfilaccia sempre più sotto le trenate della formidabile norvegese. Johaug arriva al cambio di metà gara con una sciata brillante, precedendo di qualche secondo Kerttu Niskanen, Frida Karlsson, Krista Parmakoski e - poco più indietro - Stadlober, Ebba Andersson, e Nepryaeva. Diggins paga già un minuto, l'ultima campionessa olimpica del format Charlotte Kalla quasi due e la migliore delle italiane, Anna Comarella, ancora di più.

Johaug non si gira mai e in skating mette ancor di più alle corde la concorrenza. Karlsson prova a tenere il suo ritmo e per qualche chilometro conduce l'inseguimento in solitaria, ma chiede troppo al suo fisico e viene riassorbita da Niskanen, Stadlober e Nepryaeva. Il pathos è soprattutto qui dietro, perchè al 12esimo chilometro la battistrada ha quasi 50 secondi di margine e pensa già a come festeggiare. Therese si gode ogni momento della passerella finale, dove rialza e sorride, prima di sciogliersi in un pianto liberatorio dopo il traguardo. Dietro Nepryaeva e Stadlober ne hanno di più e si giocano in volata le altre due medaglie. Capitolano Karlsson e Niskanen, giù dal podio con amarezza. Per Johaug è la quarta medaglia olimpica dopo il successo in staffetta a Vancouver 2010, l'argento nella 30 km e il bronzo nella 10 km a Sochi 2014.

