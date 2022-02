Sci di Fondo

Olimpiadi invernali - Fondiste sfinite, Diggins portata via a braccia

La 30 km di fondo femminile si svolge in condizioni di freddo e vento estreme. Diggins e Niskanen (argento e bronzo) crollano al traguardo e non riescono a rialzarsi per la fatica: devono essere aiutate per lasciare il parterre di gara.

