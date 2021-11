Giochi olimpici invernali si disputa Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, per un totale di sci di fondo, con gare in programma, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di, per un totale di 109 eventi ad assegnare le medaglie . Questo è il quadro completo dello, con gare in programma, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery +.

Sede ed eventi in programma

Pechino 2022

Le gare di sci di fondo sono in programma dal 5 al 20 febbraio al Kuyangshu Nordic Center di Zhangjiakou, località situata a circa 180 chilometri a nord-ovest di Pechino. Gli eventi in programma sono dodici, sei per genere, come era stato anche a PyeongChang 2018.

Qualificazione

Alle gare di sci di fondo a Pechino 2022 può partecipare un numero massimo complessivo di 296 atleti, 148 per genere. La Cina, in quanto Paese ospitante, ha diritto a quattro posti per genere se non si dovesse essere qualificata in precedenza. Un Comitato olimpico nazionale può convocare un massimo di 16 atleti e un massimo di 8 atleti per genere, ma in ogni singola gara può schierare al massimo quattro atleti e una sola squadra nelle staffette. Vengono considerati due standard di punteggio: A) chi ha ottenuto meno di 100 punti FIS nelle gare distance al 17 gennaio 2022 può essere schierato in qualsiasi gara. B) chi ha ottenuto tra i 300 e i 100 punti FIS al 17 gennaio 2022 nelle gare distance può essere schierato nella 15 km (uomini) o 10 km (donne) e nelle staffette; chi ha ottenuto tra i 300 e i 100 punti FIS al 17 gennaio 2022 nelle gare sprint può essere schierato nella sprint e nella team sprint.

Calendario

5 febbraio, alle 15.45*: skiathlon femminile (7,5 km tc + 7,5 km tl)

6 febbraio, alle 15: skiathlon maschile (15 km tc + 15 km tl)

8 febbraio, dalle 16: sprint maschile tl e sprint femminile tl

10 febbraio, alle 15: 10 km femminile tc

11 febbraio, alle 15: 15 km maschile tc

12 febbraio, alle 15.30: staffetta femminile 4x5 km

13 febbraio, alle 15: staffetta maschile 4x10 km

16 febbraio, dalle 17: team sprint maschile tc e team sprint femminile tc

19 febbraio, alle 14: 50 km maschile tl

20 febbraio, alle 14:30: 30 km femminile tl

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

Storia

Lo sci di fondo è una delle discipline storiche delle Olimpiadi invernali, essendo presente nel programma fin dall'edizione inaugurale di Chamonix 1924. Inizialmente erano riservate solo agli uomini, mentre le donne hanno fatto il loro debutto a Oslo 1952. Fino al 1984, le medaglie conquistate in sede olimpica valevano anche per i Mondiali. I format di gara sono cambiati nel corso degli anni e l'unico evento a resistere fin dagli albori è la 50 km maschile. Le staffette hanno visto la luce nel 1936, mentre le sprint sono un'introduzione moderna, avendo debuttato a Salt Lake City 2002. La tecnica libera, invece, è una novità portata per alcune gare a partire da Calgary 1988. La Norvegia domina l'albo d'oro perpetuo con 121 medaglie, tra cui 47 ori, 42 argenti e 32 bronzi. La norvegese Marit Bjørgen è l'atleta con più podi tra gare individuali e a squadre (15, record assoluto nella storia delle Olimpiadi invernali) e prima a pari merito per ori (8) insieme al connazionale Bjørn Dæhlie. L'Italia è sesta nel medagliere complessivo con 35 podi: 9 ori, 13 argenti e 13 bronzi. I successi sono arrivati grazie a Franco Nones (30 km, Grenoble 1968), Stefania Belmondo (30 km ad Albertville 1992 e 15 km a Salt Lake City 2002), Manuela Di Centa (15 km e 30 km a Lillehammer 1994), la staffetta maschile 4x10 km (a Lillehammer 1994 con Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner e a Torino 2006 con Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi), Gabriella Paruzzi (30 km a Salt Lake City 2002), Giorgio Di Centa (50 km, Torino 2006).

