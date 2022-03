Arianna Fontana in esclusiva su Eurosport e su Discovery Plus. La campionessa italiana di short track, protagonista alle recenti Olimpiadi di Pechino 2022 chiuse col bottino di 3 medaglie vinte (1 Oro e due argenti), si è raccontata in esclusiva e a 360 gradi in una lunga intervista a Massimiliano Ambesi che potrete guardare su Eurosport 2 domenica 13 marzo alle ore 16:00. Ovviamente l'intera intervista è disponibile On Demand per tutti gli abbonati di Discovery Plus ed Eurosport Player.

La campionessa Azzurra, capace con le 3 medaglie di Pechino di raggiungere la leggendaria quota di 11 medaglie Olimpiche (migliore italiana di sempre), ha parlato di passato, presente e futuro. A cominciare proprio da cosa sia successo sul ghiaccio di Pechino, ma anche fuori, con le polemiche col presidente della Federazione Ghiaccio Gios e con alcuni atleti italiani dopo la dura intervista rilasciata a riguardo sulle pagine del Corriere della Sera . Non solo. Arianna Fontana ha parlato anche del suo futuro, e ovviamente delle prossime Olimpiadi invernali, quelle in programma nel 2026 in casa, a Milano-Cortina. Magari anche in una disciplina nuova e diversa, magari con un'altra atleta italian capace di andare a medaglia a Pechino 2022, ovvero Francesca Lollobrigida...

Fin da piccola mi è sempre piaciuta la velocità. Alle elementari ad esempio facevo a "manetta" una gara sui 100m coi miei compagni, poi questa passione l'ho messa sul ghiaccio e non ho più smesso

Short Track La FISG risponde a Fontana: “Non condividiamo il suo pensiero" 01/03/2022 A 16:20

Ecco alcune anticipazioni di quello che Arianna Fontana ha raccontato in 30' minuti di intervista a Massimiliano Ambesi:

"Undici medaglie Olimpiche? Per me è un onore, un risultato unico e appagante. A Pechino non ero più la 15enne di Torino. A ogni Olimpiade sono riuscita a migliorarmi, e negli anni mi sono affidata a uno staff e a delle persone che mi hanno sempre aiutata e stimolata nel modo perfetto"

"La gara dei 1500m è stata forse la più complicata sin dalle semifinali. In finale quando è partita la ragazza cinese l'ho maledetta perché tra me e me ho pensato 'ma dove vai? E' una finale Olimpica, secondo te ti facciamo scappare via?'. Così però ha cambiato tutte le strategie e ci ha complicato la vita. Rimpianto? No, per me resta un Argento vinto, però con un giro in più forse... Comunque va bene così, l'Oro l'ho vinto nei 500m, e forse doveva andare così".

"Futuro? Vedremo, avendo le Olimpiadi in casa fa molta gola finire la carriera in Italia, calcolando che tutto era iniziato a Torino 2006. La perfetta chiusura del cerchio, sarebbe l'ennesimo record".

"Segreti per essere ancora così vincente a 31 anni? Non so se è un segreto, ma io mi prendo delle pause belle lunghe. Mi è capitato anche per un anno intero. Questo perché la mente ha bisogno di staccare completamente per ricaricarsi e ricaricare il corpo. Poi ho uno staff che mi ascolta e mi capisce, hanno creato in simbiosi delle lame solo per me in vista di Pechino. Le avevo solo io, ed erano solo per le mie caratteristiche. Questi sono dettagli che fanno la differenza".

Polemiche? Nulla avrebbe potuto farmi cambiare idea, avrei comunque esposto quello che mi è successo perché sono cose che non dovrebbero mai succedere. Non mi fido più delle parole, ma solo dei fatti. Gli atleti si devono allenare serenamente e senza paura o sconforto. Un ambiente sano porta a migliorare sia l'atleta che la persona

