In casa Italia, nella prima prova fari puntati su Arianna Fontana, Cynthia Mascitto e Arianna Sighel. La campionessa valtellinese, oro nei 500 metri in Cina, vorrà riscattarsi dopo la caduta nei 1000 metri e mettere nel mirino l’undicesima medaglia olimpica della sua carriera. Sarà molto dura perché il gruppo delle rivali, capeggiato dall’olandese Suzanne Schulting , fa davvero paura.

Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Luca Spechenhauserper per mettersi al collo una medaglia. Nella gara a squadre maschile gli azzurri saranno in una Finale a cinque con Corea, Russia, Canada e Cina e salire sul podio sarà complicato. Servirà la perfezione a Pietro Sighel per mettersi al collo una medaglia.

13.12 - SEMIFINALE ALLE 13.19

Ancora qualche minuto d'attesa allo stadio del ghiaccio. L'Italia schiera FONTANA e MASCITTO.

13.05 - TUTTE LE 20 QUALIFICATE

Choi, Jaszapati, Zhang, Kim, FONTANA, Stoddard, Santos, Velzeboer, Kikuchi, Sarault, Vostrikova, Han, Hruzova, Boutin, Lee, MASCITTO, Schulting, Desmet, Prosvirnova, Zhang.

13.03 - SCHULTING FORTISSIMA

Schulting vince in scioltezza la sua batteria. Dietro di lei la belga Desmet e la russa Prosvirnova.

13.01 - ULTIMO QUARTO DI FINALE

Al via l’ultima batteria con la fortissima Schulting (Ned), la russa Efremenko, la belga Desmet, la polacca Maliszewska, la russa Prosvirnova e la cinese C. Zhang.

13.00 - ANCHE MASCITTO IN SEMIFINALE!

Bravissima Cynthia Mascitto! Terzo posto alle spalle della canadese Boutin e della coreana Lee. Due italiane in semifinale: Fontana e Mascitto. Ricordiamo l'appuntamento alle 13.15.

12.56 - ADESSO CYNTHIA MASCITTO!

Vai Cynthia! Batteria con la coreana Lee, la canadese Boutin, la giapponese Y. Kikuchi, l'ucraina Dubrova e l'altra giapponese Kaminaga.

12.54 - VINCE SARAULT!

Vince la canadese Sarault davanti alla russa Vostrikova e alla cinese Han. Grande tempo: 2.20.365.

12.51 - QUARTA BATTERIA

Al via nella quarta batteria: Sarault (Can), Han (Chn), Huot Marchand (Fra), Vostrikova (Rus), Hruzova (Cze), Ascic (Cro).

12.46 - VINCE SANTOS!

La statunitense Santos prende il largo assieme all'olandese Velzeboer e vince la terza semifinale. Terzo posto per la giapponese Kikuchi.

12.44 - TERZA BATTERIA

Non c'è Italia in questa batteria. Aspettiamo Cynthia Mascitto tra poco. Nel frattempo godiamoci la terza gara. Il quarto di finale è composto da: Santos (Usa), Velzeboer (Ned), S. Kikuchi (Usa), Blais (Can), Tohonova (Kaz), Konya (Hun).

12.41 - ARIANNA FONTANA IN SEMIFINALE!

Ce la fa la nostra Arianna Fontana (con un brivido). Secondo posto dietro la coreana Kim. Terza l'americana Stoddard. L'italiana ha dovuto schivare una caduta per qualificarsi. È stata molto brava e attenta. Semifinale alle 13.15.

12.36 - ADESSO ARIANNA FONTANA!

Passano le prime 3 e le 3 atlete più veloci classificatisi al quarto posto. Al via la nostra Arianna Fontana (Ita), Kim (Kor), Seidel (Ger), Stoddard (Usa), Storemowska (Pol), Letai (Usa).

12.33 - FUORI ARIANNA SIGHEL

Niente da fare per Arianna Sighel. La pattinatrice italiana chiude al quinto posto la batteria. Domina la coreana Choi, secondo posto per l’oandese De Vries, terza la cinese Y. Zhang.

12.29 - LA PRIMA BATTERIA

Subito Italia sul ghiaccio. Al via: Y. Zhang (Chn), Choi (Kor), Jaszapati (Hun), De Vries (Ned), Arianna Sighel (Ita), Daudet (Fra)

12.27 - QUARTI DI FINALE DONNE

Si parte con i 6 quarti di finale femminili. Distanza 1500 metri.

LE RIVALI DI FONTANA, MASCITTO E SIGHEL

Le rivali delle azzurre sono sempre le stesse: cinesi, coreane, canadesi e la olandese Schulting, che è la favorita numero uno

ULTIMA GIORNATA DI SHORT TRACK

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare in queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina) riservata allo short track. Sull’anello di ghiaccio cinese sono previsti i 1500 metri femminili e le Finali della staffetta maschile.

