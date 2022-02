Arianna Fontana, Torna sul ghiaccio dopo il fantastico oro nei 500 metri . La finale si terrà alle 13:43 italiane. La 31enne campionessa valtellinese è ancora a caccia di record, e vuole superare il record di medaglie di Stefania Belmondo (10). Un podio nei 1000 metri sarebbe a dir poco leggendario.

Ore 13.52 - Confermato il podio

Niente da fare per Arianna Fontana. Confermato il podio Schulting, Choi, Desmet. Arianna Fontana chiude al quinto posto. Caduta l'azzurra, travolta dalla Santos.

Ore 13.47 - Incredibile Fontana: tirata giú

Arianna Fontana é stata letteralmente travolta dall'americana Santos a due giri dal termine. Vince Schulting, seconda la Choi, terza la Desmet.

Ore 13.43 - Tocca ad Arianna. Ecco la finale.

Ecco la finale dei 1000 metri. Schulting, Fontana, Delmet, Choi e Santos. Queste le cinque atlete.

Ore 13.42 - Finale B vinta da Velzeboer

Velezeboer vince la finale B. Sesto posto per lei, davanti alla Lee.

Ore 13.32 - Alle 13.37 la finale B, alle 13.43 la finale con Arianna

Manca poco. Pochissimo. Alle 13.37 la finale B dei 1000 metri femminili. Alle 13.43 la finale A con la nostra Arianna.

Ore 13.26 - In finale Corea e Russia

Sono Corea e Russia a raggiungere Italia, Cina e Canada nella finale della staffetta 5000 metri uomini. Il 16 febbraio queste cinque Nazionali si giocheranno le medaglie.

Ore 13.19 - Ripescata e avanzata la Cina

La Cina, che era arrivata quarta, é stata avanzata in finale. Quindi avremo una finale a cinque. Canada, Cina e Italia dalla prima. Ora in pista la seconda semifinale dei 5000 metri.

Ore 13.14 - Italia in finale nella staffetta 5000 metri uomini

Grande prova del quartetto azzurro. Finale centrale insieme al Canada. Dotti, Confortola, Dotti e Sighel andranno a giocarsi le medaglie mercoledi 16 alle 13.32.

Ore 13.08 - Via alle semifinali della staffetta 5000 metri uomini

Prima della finale di Fontana, ecco le semifinali dei 1000 metri femminile, ecco la staffetta dei 5000 maschili. Per noi Sighel, Dotti, Cassinelli e Confortola. Siamo nella prima semifinale con Cina, Canada e Giappone.

Ore 13.05 - Il quadro delle finaliste nei 1000 metri

Arianna Fontana é in finale dei 1000 metri con il secondo miglior tempo. Alle ore 13.43 la finale. Con lei Schulting (Olanda), Santos (USA), Delmet (Belgio) e Choi (Corea).

Ore 13.03 - Arianna Fontana in finale

Magnifica Arianna, in una semifinale velocissima. Santos davanti, seconda Arianna con 1.26.82. Terza la Choi, che viene ripescata.

Ore 13.00 - Parte Arianna

Via alla seconda semifinale. Con Arianna Fontana.

Ore 12.59 - Schulting e Desmet in finale

Schulting vola. Dominata la prima semifinale: 1.28.108 per lei. Poi la Desmet. La Lee invece terza con 1.28.170.

Ore 12.57 - Via alla prima semifinale

Occhio alla grande favorita Schulting, campionessa mondiale in carica su questa distanza.

Ore 12.53 - Ci siamo. Tocca ad Arianna

Prima semifinale alle 12.55. Nella prima la grande favorita Schulting, Poi Jaszapati, Lee, Biney e Desmet. Nella seconda come detto c'é Arianna Fontana. Si qualificano le prime due di ogni semifinale, piú la miglior terza.

Ore 12.45 - Sighel in scioltezza

Tutto facile per Sighel, secondo nella sua batteria con 40.37. Dietro al solo Wu. Ottimo tempo. Per i quarti di finale in programma domenica ottime sensazioni.

Ore 12.42 - Fontana alle 12.55

Per chi si collega solo adesso, ricordiamo che Arianna Fontana é in semifinale dei 1000 metri. Alle 12.55 inizieranno. Lei é nella seconda semifinale con Velzeboer, Stoddard, Santos e Choi. Molto tosta come semifinale.

Ore 12.37 - Proseguono i 500 uomini, tra poco Sighel

Giá completate sette batterie su otto. Tra poco l'ultima con Sighel nei 500 uomini. Per adesso nessuna sorpresa tra i big.

Ore 12.30 - Cassinelli eliminato

Niente da fare per Cassinelli. Male l'azzurro nella sua batteria. Terzo, ma con un tempo molto alto. 42.79.

Ore 12.25 - Il quadro dei 500 uomini

Saranno otto le batterie dei 500 metri uomini. Due italiani in gara. Nella terza Andrea CASSINELLI, nell'ottava Pietro SIGHEL. Si qualificano i primi due per ogni manche. E i migliori quattro terzi.

Ore 12.21 - Ora i 500 uomini

A breve le batterie dei 500 metri uomini. Ricordiamo che le semifinali femminili di Arianna inizieranno alle ore 12.55.

Ore 12.20 - Il quadro delle semifinaliste

Considerando le quattro batterie e i due tempi ripescati, abbiamo il quadro delle 10 semifinaliste. Schulting, Velzeboer, Lee, Biney, ARIANNA FONTANA, Delmet, Choi, Santos, Stoddard e Jaszapati.

Ore 12.15 - Nel quarto quarto bene Santos

Santos (USA) e Choi (Corea) sono le ultime due qualificate in semifinale. 1.28.40 e 1.28.73.

Ore 12.11 - Benissimo Arianna, benissimo

Vince il suo quarto di finale Arianna Fontana. 1.29.32. Davanti a Desmet. Eliminata a sorpresa la canadese Sarault: terzo tempo, ma alto. Non verrá ripescata.

Ore 12.08 - Tocca ad Arianna Fontana

Nessun cambio di decisione della giuria. Avanti Lee e Biney. Ora tocca al quarto di finale di Arianna.

Ore 12.06 - Avanti la Lee

Yubin Lee e Maame Biney si qualificano nel secondo quarto. 1.29.12 e 1.29.24. Cade Maliszewska, ma ci sará lavoro per la giuria.

Ore 12.03 - Schulting domina, record del mondo

Schulting con un tempo mostruoso: 1.26.514. Record del mondo. Si qualifica con lei la connazionale Velzeboer. 1.26.592. Che gara delle Oranje.

Ore 12.00 - Partite. Nel primo quarto c'é Schulting

Iniziano i quarti di finale dei mille metri. Nel primo subito Schulting, la grande favorita.

Ore 11.55 - Occhio a Desmet e Sarault

Le due avversarie nel quarto di finale di Arianna sono tostissime sui 1000 metri. Ai Mondiali 2021, infatti, su questa distanza hanno chiuso rispettivamente seconda e terza, alle spalle solo del fenomeno Schulting (Olanda).

Ore 11.52 - Il format e il quarto di finale di Arianna

Ricordiamo il format. Quattro quarti di finale da cinque atlete ciascuno. Arianna Fontana é nel terzo dei quattro. Si qualificano in semifinale le prime due pattinatrici di ogni quarto e i due terzi tempi piú veloci. Non un quarto agevole per la nostra campionessa: la belga Desmet e la canadese Sarault sono atlete da medaglia nei 1000. E la cinese Zhang va tenuta in considerazione.

Ore 11.45 - Ci siamo, Fontana ancora in pista

Arianna Fontana torna sul ghiaccio. Dalle ore 12.00 inizieranno i quarti di finale dello Short Track 1000 metri, una specialitá in cui Arianna quattro anni fa a Pyeonghchang ha vinto una medaglia di bronzo. Recap degli orari: dalle 12 i quarti, dalle 12.55 le semifinali, alle 13.43 la finale.

