Valentina Margaglio è lontana dal podio dopo le prime due delle quattro run previste per la gara di skeleton femminile.

L'azzurra non riesce a trovare feeling con la pista e, nonostante una piccola rimonta nella seconda run, si ritrova al 16° posto temporaneo. Poche le speranze di medaglia dunque in questa disciplina, visto anche il piazzamento difficile di Bagnis nella gara maschile

Ad

Valentina Margaglio, qualche errore nella prima run

Pechino 2022 Narracott al comando dopo due run UN' ORA FA

L'azzurra in entrambe le manche parte forte in spinta, ma non riesce a condurre bene e nelle curve si ritrova a dover gestire qualche onda di troppo, che le fa perdere centesimi preziosi. Nella seconda manche, poi, si ritrova addirittura storta sulla slitta e deve gestire i continui intraversamenti che la gamba sinistra le causa. Nonstante ciò, dal 17° posto della prima run, nella seconda rimonta al 16°.

Margaglio imprecisa anche nella seconda run

Il podio, però, come dicevamo è lontano. La leader Jaclyn Narracott, infatti, dopo essere stata seconda al termine della prima run rimonta nella seconda ed è leader con 1.54 sull'azzurra.

Narracott al comando dopo due run

L'appuntamento per la terza e la quarta run è per domani, sabato 12 febbraio, a partire dalle 13:20 italiane, quindi in notturna a Pechino (20:20 locali).

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta dello skeleton

Pechino 2022 Margaglio imprecisa anche nella seconda run 2 ORE FA