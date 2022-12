Le prove sprint della tappa divalevole come esordio della Coppa del Mondo di slittino 2022-2023, chiudono il programma del primo weekend stagionale. Sul budello austriaco si è partiti con le prove di coppia e le buone notizie non sono mancate sia per i padroni di casa, sia per i colori azzurri.La prova vede il successo delle austriachecon il tempo di 30.219, ma a soli 82 millesimi troviamo le nostre già brillanti terze ieri . Completano il podio a 113 millesimi le lettoni. Quarte le statunitensia 165, quinte le nostrea 242, che confermano quanto di buono fatto vedere già nella gara disputata ieri. Seste le statunitensia 289 millesimi, davanti alle connazionalia 424. Deludono in decima posizione le tedeschea 862 millesimi. A questo punto la classifica generale vede al comando Egle/Kipp con 200 punti, ma Voetter/Oberhofer sono al loro inseguimento con 155 punti, al terzo posto le lettoni Upite/Ozolina con 130.