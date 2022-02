Speranze azzurre degne di nota nello slittino dove Dominik Fischnaller, dopo le prime due manche, è al terzo posto. L’altoatesino ha percorso davvero due buonissime frazioni, rimanendo alle spalle solo del vincitore della coppa del mondo in questa stagione, il tedesco Johannes Ludwig e il velocissimo austriaco Wolfgang Kindl, non perfetto nella guida ma evidentemente velocissimo grazie a dei super materiali nella messa a punto. Dopo le prime due manche Fischnaller è staccato di 0.304 centesimi dalla vetta.

Dominik Fischnaller chiude in 1:54.805: è terzo, rivivi la sua 2a manche

Non è tanto dai primi due che dovrà guardarsi l’azzurro domani (domenica), nella 3a e 4a manche, decisive per l’assegnazione della medaglia nella mattinata italiana di domenica. Quanto di chi gli sta alle spalle. Fischnaller è infatti insidiato dal due volte campione olimpico a Sochi e Vancouver, il tedesco Felix Loch. Sono solo 0.078 centesimi il gap di vantaggio di Fischnaller su Loch. Più staccato invece il lettone Aparjods, che dopo una prima manche super – solo 3 millesimi da Fischnaller – ha accusato qualcosa di più nella seconda, facendosi infatti superare da Loch al 4° posto e terminando quinto, 0.156 centesimi dal 3° posto di Fischnaller.

Pechino 2022

Più staccato l’altro italiano, l’esordiente olimpico Leon Felderer, che dopo una buonissima prima manche terminata al 12° posto ha commesso tanti errori nella seconda discesa, scivolando parecchio indietro. Non ha partecipato invece il cugino di Dominik, Kevin Fischnaller: per lui positività al Covid-19 che gli ha impedito, purtroppo, di gareggiare.

Seconda manche

Gestisce discretamente la seconda manche Dominik Fischnaller che scendendo per terzo trova subito 0.842 centesimi di vantaggio sul campione olimpico David Gleirscher. Il lettone Aparjods, grande insidia nella prima manche, commette qualche errore e paga 0.156 centesimi da Fischnaller. Ludwig si conferma in vetta con una gran prova e piazzando il miglior tempo complessivo con 1:54.501. Il connazionale Felix Loch, due volte campione olimpico (Sochi e Vancuver), quarto a 1:54.883. Si conferma al secondo posto Wolfgang Kindl che nonostante qualche sbavatura piazza una gran parte finale, velocissima, rosicchiando tempo rispetto alla parte iniziale a Ludwig e chiudendo al secondo posto a soli 39 millesimi dal tedesco.

Prima manche

Al termine della prima discesa Johannes Ludwig e Wolfgang Kindl stanno facendo una gara a parte, con 47 millesimi a dividerli ed il tedesco al comando con il crono di 57.063, nuovo record della pista. Terzo un buon Dominik Fischnaller: l’azzurro paga 298 millesimi ed è in piena bagarre per il podio. Dietro di lui infatti, racchiusi in poco più di 50 millesimi, ci sono Aparjods (a soli 3 millesimi dall’azzurro), Loch, Gleirscher e Berzins. 12mo l’altro azzurro Leon Felderer.

Dominik Fischnaller chiude in 57.361: è terzo, rivivi la sua 1a manche

