Nella terza giornata del British Open si è concluso il primo turno ed è iniziato il secondo, con entrambi i match televisivi serali che si sono conclusi al frame decisivo. Nel primo il numero 11 del mondo Mark Williams ha recuperato da 0-2 per battere 3-2 Dominic Dale. Williams ha iniziato con alcune belle giocate senza però trovare continuità, cosa che ha permesso a Dale di vincere i primi due frame senza fare nulla di particolare ma sbagliando meno del suo avversario. Williams non si è perso d’animo e si è rifatto sotto vincendo il terzo frame con una splendida serie da 72 ed il quarto con due quarantelli. Il frame decisivo è iniziato con gioco passivo caratterizzato da accosti al gruppo di rosse da parte di entrambi i giocatori. La situazione faceva pensare ad un re-rack, sviluppo che infatti Williams ha proposto a Dale che però, inspiegabilmente, ha rifiutato preferendo allungare il gioco nel baulk. A quel punto Williams si è inventato una giocata delle sue, colpendo una rossa dalla lunga distanza e facendola carambolare sulla nera nei pressi della buca d’angolo per trovare l’imbucata. Riportata la nera sul suo spot, il tre volte campione del mondo ha piazzato un’altra serie nell’ordine dei quaranta punti pe poi chiudere vittoriosamente il match che lo promuove al terzo turno di venerdì. Se riuscirà a limitare gli errori gratuiti che possono costare molto caro in match così brevi, il gallese sembra avere la giusta forma per andare molto avanti nel torneo.

Vafei batte Allen al decider

Proprio gli errori gratuiti sono stati decisivi nel match successivo, caratterizzato da numerose imbucate al centro sbagliate da Mark Allen. Il numero 10 del mondo aveva iniziato benissimo la sfida contro l’iraniano Hossein Vafaei, dimostrando da subito grande precisione nel gioco dalla lunga distanza e dando l’impressione di poter dominare l’incontro. Ma dopo aver vinto il primo frame grazie a una serie da 51, Allen ha iniziato a sbagliare troppo soprattutto nelle imbucate al centro, consentendo al suo talentuoso avversario di entrare nel match. Vafaei ha infatti vinto il secondo frame con un mezzo centone e poi si è aggiudicato il terzo sui colori finali. Nel successivo Allen ha piazzato un altro mezzo centone per forzare il decisivo, nel quale Vafaei è andato avanti con una serie da 55 commettendo però un errore che poteva risultare fatale visto che lasciava un tavolo ben apparecchiato. Ma Allen non ne ha approfittato sbagliando subito, quindi Vafaei è andato a chiudere battendo per la prima volta in carriera l’illustre avversario.

Gli altri match

Tra mattina e pomeriggio si era concluso il programma del primo turno. In mattinata da segnalare soprattutto la vittoria per 3-2 di Ali Carter sul talentuoso cinese Pang Junxu, vincitore del premio di esordiente dell’anno al termine della scorsa stagione. Per Carter in arrivo un interessantissimo match di secondo turno con il campione del mondo Mark Selby. Nel primo match televisivo del pomeriggio bella vittoria di Stuart Bingham su Robert Milkins. 3-1 il punteggio in favore del campione del mondo del 2015, che ha realizzato due mezzi centoni con un best di 92 ma soprattutto un’imbucata tripla di rosse, evento rarissimo tanto che a livello televisivo ci si ricorda un solo precedente. Ad attendere Bingham ora c’è Judd Trump, in quello che si presenta come match più atteso del secondo turno. Avanza anche Luca Brecel, che nel secondo match televisivo ha battuto l’inglese Barry Hawkins. Nei primi tre frame i due hanno giocato uno snooker di livello stellare, culminato con due serie consecutive da 118, una per parte, per il 2-1 Hawkins. Invece i restanti due frame sono stati costellati di errori e sono durati complessivamente un’ora, con Brecel che è riuscito ad avere la meglio. Per lui in arrivo una sfida con Zhao Jianbo, che al primo turno aveva eliminato McGill. L’ultima sorpresa del primo turno è stata l’eliminazione di Yan Bingtao, campione del Masters, ad opera del tedesco Lucas Kleckers.

Quarta giornata

Giovedì si completerà il programma del secondo turno. Come detto il match più atteso è la sfida tra gli ex campioni del mondo Judd Trump e Stuart Bingham, che sarà il secondo match serale sul tavolo televisivo. In precedenza ci sarà Selby-Carter, mentre nel pomeriggio telecamere puntate sulla sfida tra John Higgins e Cao Yupeng e poi su quella tra Gary Wilson e Stephen Hendry.

Su Eurosport e Discovery +

Come al solito tre sessioni alle 10, alle 14 e alle 20 da seguire integralmente sull’app di Eurosport e su discovery+, mentre in TV l’appuntamento è alle 17,45 su Eurosport 1 per vedere le fasi salienti degli incontri del pomeriggio.

