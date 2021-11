Alla Marshall Arena di Milton Keynes è andato in scena il primo turno dell’English Open per quanto riguarda i match dei primi 16 giocatori del ranking (in realtà 15 dei 16 visto il forfait per positività al Covid-19 di Mark Williams). Qualche sorpresa c’è stata ma nel complesso i principali favoriti hanno superato l’ostacolo, anche se non tutti lo hanno fatto brillando.

PRIMA SESSIONE

In mattinata grande attesa per l’esordio di Ding Junhui, per il quale questo torneo rappresenta il primo impegno stagionale. Contro il gallese Andrew Pagett il numero 1 di Cina non è partito bene, perdendo il primo frame nel quale ha commesso qualche errore di troppo. Da lì in poi le cose sono migliorate e Ding ha chiuso sul 4-1 in suo favore pur senza entusiasmare. Chi ha impressionato è stato invece il numero 5 del mondo Kyren Wilson, che in meno di 70 minuti si è sbarazzato del forte giocatore tailandese Noppon Saengkham battendolo 4-0 grazie anche a una serie da 129. Contemporaneamente è arrivata la prima sorpresa del torneo con l’eliminazione del numero 8 del mondo Stephen Maguire, battuto al frame decisivo dall’esperto e coriaceo Mark King. Le cose sono andate meglio per l’altro scozzese Anthony McGill, che sembra aver trovato il bandolo della matassa dopo un inizio di stagione disastroso e ha battuto 4-1 Gao Yang con un centone e due mezzi centoni.

Trump si regala un centone contro Selt

SECONDA SESSIONE

Nel pomeriggio sul tavolo televisivo erano impegnati i primi due giocatori della classifica mondiale, cioè il numero 1 Judd Trump e il numero 2 Mark Selby. A questo proposito va segnalato che comunque vada il torneo i due si scambieranno ancora di posizione, come già successo a parti invertite nel recente Northern Ireland Open. Trump ha esordito alla grande con una convincente vittoria per 4-1 contro il connazionale e amico Matthew Selt, dimostrando grande tranquillità e lucidità al tavolo e chiudendo con un centone. Qualche problema in più per Selby, che contro Sanderson Lam era andato sul 3-0 approfittando di troppi errori dell’avversario e aggiudicandosi i tre frame con serie di qualità incluso un centone. Il campione del mondo ha avuto la possibilità di chiudere il match prendendo in mano il gioco nel quarto frame ma ha sbagliato un’imbucata relativamente facile con il rest, cosa che ha permesso a Lam di accorciare le distanze e poi vincere meritatamente anche il quinto frame. Il sesto è stato una battaglia da 35 minuti da cui è uscito vittorioso Selby, il quale dovrà sicuramente alzare il livello del suo gioco se vorrà andare fino in fondo nel torneo. Il tavolo numero 2 vedeva le presenze delle due donne che da questa stagione fanno parte del circuito professionistico. Reanne Evans è stata battuta per 4-1 da un ottimo Barry Hawkins che ha realizzato anche una serie da 146, la più rara nello snooker. Stesso punteggio per Stuart Bingham su Ng On-yee, la quale era andata sull’1-0 ma poi nulla ha potuto contro l’ex campione del mondo. Sui tavoli esterni (comunque visibili in streaming) da segnalare due match finiti al decider. Shaun Murphy ha dimostrato per l’ennesima volta di essere diventato giocatore anche coriaceo, vincendo in rimonta da 2-3 contro Duane Jones aggiudicandosi i due frame conclusivi durati entrambi più di mezz’ora. Sconfitta invece per il numero 15 del mondo Jack Lisowski, il quale conferma un inizio di stagione difficile perdendo per 4-3 contro Mark Joyce.

Selby vola: centone e ripulitura totale

SESSIONE SERALE

In serata esordio nel torneo per Ronnie O’Sullivan, impegnato contro il veterano David Lilley. Quest’ultimo ha iniziato meglio, vincendo il primo frame con una serie da 55 approfittando di un O’Sullivan partito in sordina. Ma il sei volte campione del mondo ha progressivamente alzato il livello del suo gioco realizzando tre mezzi centoni e chiudendo con un centone per il 4-1 in suo favore, deliziando il pubblico con alcune giocate di alta scuola. Il match seguente era il più atteso della giornata, ovvero la sfida tra Mark Allen e Luca Brecel. Allen era l’uomo del momento dopo la vittoria nel torneo di casa ma nei giorni scorsi aveva perso contro Sunny Akani nel turno preliminare dello European Masters pur giocando un buon match. Con Brecel non è invece riuscito ad esprimersi ai suoi livelli, realizzando 66 punti complessivi di cui 64 nell’unico frame vinto. Ottima la prova del belga di origine italiana Brecel, che ha chiuso sul 4-1 con tre mezzi centoni dimostrando ancora una volta che la posizione 46 della classifica mondiale gli sta decisamente stretta. Sul tavolo numero 2 sono arrivate le agevoli vittorie di John Higgins e Neil Robertson, rispettivamente per 4-1 su Zhao Jianbo e per 4-0 su Andy Hicks. Sugli altri tavoli da segnalare la vittoria del teenager inglese Paul Deaville, il quale ha approfittato del forfait di Mark Williams battendo per 4-0 Mark Lloyd che aveva sostituito il gallese nel tabellone.

O'Sullivan la chiude col centone e il pubblico si scalda

SECONDA GIORNATA

Martedì ci sarà una giornata di riposo per Ronnie O’Sullivan, che giocherà il suo secondo turno mercoledì pomeriggio contro Michael Georgiou. In mattinata spazio sul tavolo numero 1 a Kyren Wilson che affronterà Ashley Carty, mentre sul 2 Anthony McGill se la vedrà con il veterano Gerard Greene. Nel pomeriggio sul tavolo televisivo ritroveremo Mark Selby e Judd Trump, con il primo che affronterà il giovane Jamie Wilson mentre il numero 1 del ranking avrà un match non facile con Jimmy Robertson, giocatore in un ottimo stato di forma. In serata Scozia protagonista, prima con John Higgins che se la vedrà con Oliver Lines, altro giocatore in buona forma, e poi con Stephen Hendry che proverà a battere Chris Wakelin, come già fece un paio di mesi fa nel primo turno del British Open.

SU EUROSPORT

Il programma inizia alle 11 italiane e tutti i match della giornata sui 4 tavoli sono visibili in streaming sull’app di Eurosport e su discovery+. In TV soliti appuntamenti alle 13,45 e alle 19,45 su Eurosport 1.

Brecel elimina a sorpresa Mark Allen: l'ultima serie del belga

