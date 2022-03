Snooker

Snooker, Gibilterra Open - Avanti Wilson: l'ultima serie contro Walden con l'ovazione del pubblico

SNOOKER - È Kyren Wilson il secondo finalista dell'Open di Gibilterra dopo la vittoria non facile, per 4-3, su Walden. Ci vuole una super ultima serie per eliminare il connazionale e sfidare per il titolo Milkins.

00:02:50, un' ora fa