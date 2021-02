Snooker

Welsh Open - Ronnie O'Sullivan: "Affronterò Williams, lo aspetto"

SNOOKER - Giornata in borghese per il Campione del mondo in carica che ha conosciuto in diretta tv il suo prossimo avversario al Welsh Open. O'Sullivan, inoltre, non manca di ringraziare l'organizzazione del torneo per tutto quello che ha messo a disposizione ai giocatori: parole che O'Sullivan non spreca mai viste le tante polemiche degli ultimi mesi.

00:01:25, 0 Visualizzazioni, un' ora fa