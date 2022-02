Snowboard Slopestyle maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 per Emiliano Lauzi. Dopo essere prima delle tre run previste, chiudendo con 80.01 e sognando un piazzamento sul podio fino al termine della run successiva. Lauzi non riesce però a migliorarsi durante la finale, con un'ultima run che sembra molto interessante in termini di punteggio ma che lo vede quasi cadere e non riuscire a chiudere un trick per un 39.48 di punteggio finale. L'atto conclusivo dello Slopestyle maschile aumenta d'intensità nella seconda run e costringe tutti gli snowboarder a forzare trick sempre più complessi e difficili per mantenere vivo il sogno di una medaglia, specie dopo il 90.96 fatto registrare da Max Parrot. Grandissima finale nellomaschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 per. Dopo essere entrato nei dodici finalisti , l'azzurro dà spettacolo nellarun previste, chiudendo cone sognando un piazzamento sul podio fino al termine della run successiva. Lauzidurante la finale, con un'ultima run che sembra molto interessante in termini di punteggio ma che lo vede quasi cadere e non riuscire a chiudere un trick per un 39.48 di punteggio finale. L'atto conclusivo dello Slopestyle maschile aumenta d'intensità nellae costringe tutti gli snowboarder asempre più complessi e difficili per mantenere vivo il sogno di una medaglia, specie dopo ilfatto registrare da

Il Canada non festeggia soltanto la medaglia d'oro di Parrot - storia da libro cuore, per un atleta capace di sconfiggere un linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico, nel luglio 2019 e vincere alle Olimpiadi neanche tre anni dopo - visto che Mark McMorris conquista il terzo bronzo consecutivo a Cinque Cerchi, grazie a un'ultima run da 88.53 punti, ma forse è il più deluso di tutti. A intromettersi, da terzo incomodo, è il cinese Yiming Su, entrato da wildcard e capace di conquistare un podio olimpico a soli 17 anni d'età. Non c'è gloria invece per uno dei dominatori della Coppa del Mondo 2022, Sean Fitzsimons. Lo statunitense non riesce a chiudere nessuna delle tre run come vorrebbe, fermandosi al 29.61 della seconda manche e chiudendo all'ultimo posto. Team USA grande delusa di questa finale, visto che anche Redmond Gerard resta ai piedi del podio (4° con 83.25).

