C'è tanta Italia sulla neve del Genting Snow Park di Pechino 2022. Emiliano Lauzi dà infatti spettacolo nella prima run delle qualificazioni dello Slopestyle maschile, chiudendo al 4° posto in 71.71 (27.46 di generale) al termine di una grande prova. Tale risultato, nonostante la caduta durante l'ultimo trick - Cab frontside 1440 - nella run successiva, gli vale la qualificazione alla manche finale, tra i migliori 12 snowboarder di questi Giochi Olimpici.

Un risultato sorprendente ma meritatissimo per l'azzurro: se l'obiettivo era quello di centrare le finali, farlo col 7° punteggio è sicuramente un ottimo risultato. Al termine delle qualificazioni, Yiming Su lascia tutti senza parole. Il giovanissimo cinese - compirà diciotto anni il prossimo 18 febbraio - domina la prima run con una prova da 86.80 ed è il migliore del lotto, davanti al bronzo di Pyeongchang 2018, Mark McMorris (Canada), 2° in rimonta, e a Sean Fitzsimons (USA), 3° con 78.76. Redmond Gerard, campione olimpico in carica termina invece al 5° posto: per lo statunitense 78.20 (3° punteggio nella prima run).

Ad

Show di Lauzi nella 1ª run dello slopestyle: 71.71 e 4° posto!

Pechino 2022 Show di Lauzi nella 1ª run dello slopestyle: 71.71 e 4° posto! 3 ORE FA

La finale sarà molto agguerrita e potrebbe riservare ulteriori gioie per Lauzi, il quale può ora sognare in grande dopo aver centrato quello che era l'obiettivo minimo dichiarato. Dalle ore 05:00 italiane del 7 febbraio, sarà battaglia: tre run per decidere chi sarà il nuovo campione olimpico, con Lauzi pronto a farci sognare nuovamente.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta dello snowboard cross

Pechino 2022 Pechino 2022 : Highlights Women's Slopestyle finals 2 ORE FA