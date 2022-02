Emiliano Lauzi non riesce a conquistare la finale di Snowboard Big Air, sbagliando sostanzialmente due run sulle tre in programma nelle qualificazioni. Il rider azzurro approccia bene la rampa in questi Giochi Olimpici di Pechino, specie nella seconda run: il punteggio di 80.75 è il 3° di manche e tiene vivissime le speranze di entrare nei migliori dodici che prenderebbero parte alla finale. Nell'ultima run Lauzi tenta però un trick complesso - peraltro volando come sempre ad altezze siderali, come dimostrano gli 8.88 metri raggiunti nella manche valida - e cade quasi al termine dell'esercizio, dicendo così addio alla qualificazione. Lauzi non riesce a replicare lo cinese Yiming Su, argento a soli 17 anni e come wildcard. Un vero peccato!non riesce a conquistare la finale di, sbagliando sostanzialmente due run sulle tre in programma nelle qualificazioni. Ilapproccia bene la rampa in questi Giochi Olimpici di Pechino, specie nella: il punteggio diè il 3° di manche e tiene vivissime le speranze di entrare nei migliori dodici che prenderebbero parte alla finale. Nell'Lauzi tenta però un- peraltro volando come sempre ad, come dimostrano gli 8.88 metri raggiunti nella manche valida - e cade quasi al termine dell'esercizio, dicendo così addio alla qualificazione. Lauzi non riesce a replicare lo strepitoso risultato ottenuto nello Slopestyle , al termine di un evento vinto dal canadese Max Parrot e caratterizzato anche dall'exploit del, argento a soli 17 anni e come wildcard.

Emiliano Lauzi vola nel Big Air: 80.75 e grande run!

Sul Big Air Shougang, situato nel distretto di Shijingshan, lo stesso Su dà nuovamente spettacolo, aprendo la prima run con un punteggio stratosferico (92.50) ma calando nel corso delle run successive (28.00 la terza), mentre Parrot si conferma quasi in stato di grazia e vola in finale col punteggio complessivo di 164.75. Ai fini della qualificazione, vengono infatti sommati i punteggi delle due run migliori e "scartata" la manche peggiore. Tantissimo Canada allora nella finale, dato che saranno ben tre i rappresentanti presenti nell'ultimo atto di questo stupendo Big Air.

Dietro al leader Parrot si piazza il giapponese Takeru Otsuka (160.00) e al 3° posto provvisorio chiude Redmond Gerard (USA, con 158.75). Out invece Sébastien Toutant (Canada), che a Pyeongchang 2018 era stato medaglia d'oro, per un risultato a sorpresa ma che conferma la difficoltà di questa disciplina, in cui non è concesso sbagliare troppo per poter competere ai massimi livelli.

I 12 qualificati alla finale di Big Air maschile

1° - Max Parrot (Canada): 164.75.

2° - Takeru Otsuka (Giappone): 160.00.

3° - Redmond Gerard (USA): 158.75.

4° - Hiroaki Kunitake (Giappone): 158.25.

5° - Yiming Su (Cina): 155.25.

6° - Marcus Kleveland (Norvegia): 151.50.

7° - Sven Thorgren (Svezia): 151.00.

8° - Mark McMorris (Canada): 147.25.

9° - Mons Roisland (Norvegia): 146.50.

10° - Chris Corning (USA): 146.00.

11° - Niek van der Velden (Paesi Bassi): 142.75.

12° - Darcy Sharpe (Canada): 142.00.

