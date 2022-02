undicesima medaglia dell'Italia a questi Giochi Olimpici di Pechino 2022 arriva dalla squadra dello Snowboard Cross misto, formata da Michela Moioli e Omar Visintin. Per Moioli una rivincita dopo lo Baffo di Merano" arriva un altro metallo pregiato, dopo il Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis, prima al traguardo finale. Dopo il podio, la gioia per Visintin è incontenibile: "Non ti abitui mai a queste emozioni. È la seconda medaglia, due è meglio di una. Vincerla in squadra, con Michela, è davvero bellissimo. Abbiamo fatto il training insieme, tutto insieme, abbiamo agito da squadra e vinto la medaglia da squadra". L'dell'Italia a questi Giochi Olimpici di Pechino 2022 arriva dalladello Snowboard Cross misto, formata da. Per Moioli una rivincita dopo lo sfortunatissimo epilogo della prova individuale , mentre per il "" arriva un altro metallo pregiato, dopo il bronzo individuale nel maschile . La coppia azzurra ha disputato un evento su altissimi livelli, sognando l'oro fino all'ultimo salto e applaudendo la coppia statunitense, formata da, prima al traguardo finale. Dopo il podio, la gioia per Visintin è incontenibile: "".

Moioli si consola invece per la delusione della prova individuale, guardando già alle prossime gare: "La prova individuale è un ricordo, una ferita sia dentro che fuori, ma sono veramente felice di essermi presa questa rivincita e penso già al futuro". L'azzurra conferma anche l'importanza di Visintin nell'infonderle la calma necessaria per azzerare i ricordi della prova individuale e dare il meglio di sé anche oggi: "Oggi ho voluto dare tutto per me, per Omar, per tutta la squadra. Omar mi ha trascinato, visto che era sereno e tranquillo. Io invece ero molto più tesa, ma ho seguito lui e sono riuscita a dar tutto. In finale ci ho creduto per l’oro, ma evidentemente Lindsey era più veloce, è stata bravissima, ma noi abbiamo vinto questo argento, che è la prima medaglia nella prova a squadre e ce la meritiamo".

Moioli-Visintin d'argento, rivivi la loro splendida finale

Moioli-Visintin d'argento, rivivi la loro splendida finale

Per la coppia azzurra è il secondo argento consecutivo, non a livello olimpico, nella disciplina. Nel Mondiale di Utah 2019, Moioli e Visintin avevano infatti chiuso al 2° posto, alle spalle sempre della leggenda Jacobellis (allora in coppia con Mick Dierdoff). Nell'argento mondiale 2021 Michela ha invece fatto coppia con Lorenzo Sommariva, oggi protagonista anche ai Giochi con un po' di amaro per una Big Final caratterizzata dalla caduta di Caterina Carpano che è costata la lotta per le medaglie.

Fratelli d'argento! Tutta l'emozione di Moioli e Visintin sul podio

Fratelli d'argento! Tutta l'emozione di Moioli e Visintin sul podio