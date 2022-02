Quarantuno anni, ma la freschezza e la grinta di un giovanissimo. Roland Fischnaller è un campione senza tempo e si prepara a vivere la sua sesta Olimpiade in quel di Pechino.

Il veterano dello snowboard italiano ha parlato proprio della sua lunga carriera e di cosa lo ha aiutato in tutti questi anni dalle colonne del Messaggero:

Non c’è nessun segreto. Ho un lavoro che amo tantissimo e lo voglio fare al massimo. Questi vent’anni sono passati molto velocemente. Sei Olimpiadi sono tanta roba e mi diverto ancora.

Sei medaglie mondiali, ma manca ancora quella olimpica. Fischnaller non promette nulla in caso di conquista di un podio olimpico, anzi rilancia e prova a dare l’appuntamento tra quattro anni: "Penso che in ogni caso avrei continuato lo stesso, anche perchè da quando ho saputo che l’Italia ospiterà le Olimpiadi nel 2026 ho ancora una grandissima motivazione”.

Il campione azzurro ha dovuto fare molti sacrifici nell’ultimo periodo, come quello di allontanarsi dalla sua famiglia:

Con questa variante Omicron, ti contagi un attimo e poi sei a casa. Mia figlia di sei anni era positiva come tutta la classe e dunque non potevo stare a casa. Sono stato sulla mia malga, dove sto d’estate. Praticamente ho vissuto come Rocky Balboa a 1700 metri, spaccando la legna, facendo il caminetto per riscaldarmi. Un bel sacrificio.

Sulla stagione di Coppa del Mondo, che lo ha visto salire sul podio: “La stagione poteva andare meglio. Ho avuto un po’ male al ginocchio, perchè mi sono rotto un tendine del quadricipite al 50%, che mi ha penalizzato abbastanza. Piano piano ho ritrovato la forma”.

Il futuro di Roland Fischnaller: “Ho la passione per l’agricoltura, ho un allevamento di vitelli biologico abbastanza piccolo. Però dopo aver smesso vorrei dare la mia esperienza ai giovani facendo l’allenatore o lo ski-man”.

