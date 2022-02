uno dei più rilevanti gamechanger sportivi degli ultimi 20 anni. Ciò che Shaun Roger White ha infatti dato allo snowboard resterà per sempre nella storia. Il nativo di San Diego è stato icona, campione, leggenda. Ha dato possibilità di crescere al suo movimento e, soprattutto, ha dato un esempio positivo e coerente, anche senza tavola sotto ai piedi. La carriera olimpica che si è conclusa quest'oggi , con una caduta nella terza ed ultima run della finale maschile di halfpipe, è quella di. Ciò che Shaun Roger White ha infatti dato allo snowboard resterà per sempre nella storia. Il nativo di San Diego è stato icona, campione, leggenda. Ha dato possibilità di crescere al suo movimento e, soprattutto, ha dato un esempio positivo e coerente, anche senza tavola sotto ai piedi.

Commozione per White: cade nell'ultima run, ma il pubblico lo applaude

Ad

Per ciò che riguarda il mero aspetto sportivo, Shaun White chiude la sua parentesi olimpica con i tre ori conquistati nell'halfpipe tra Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018. Sfiorò Salt Lake City 2002 a 16 anni di età per pochissimi punti. A Sochi 2014 fu quarto, qui a Pechino anche. Ai piedi del podio, The Flying Tomato potrà osservare tre ragazzi che, qualora venisse loro chiesto, non avrebbero dubbi nell'indicarlo come loro idolo.

Pechino 2022 Dottor Panzieri su Goggia: "Sugli sci da mercoledì, può farcela" 2 ORE FA

È importante capire però che, come per lo skateboard (in cui White ha ottenuto risultati di alto livello), valutare la carriera di uno snowboarder esclusivamente in base ai risultati sportivi è altamente limitante. Shaun White ha infatti rivoluzionato un intero movimento, caricandoselo sulle spalle per quasi 20 anni e diventandone il volto simbolo dal lontano 2003, quando vinse per la prima volta due edizioni degli X-Games (ad oggi conta 20 medaglie e 15 ori, record assoluto).

Shaun White realizza 85 punti, run da medaglia di legno

Il 35enne statunitense ha spinto questa disciplina oltre i propri limiti, diventando il primo uomo a realizzare un back-to-back double cork. Il suo stile è sempre stato aggressivo, spregiudicato, terribilmente elegante. A Torino 2006, con il suo celebre Double McTwist 1260, stupì il mondo intero mettendosi al collo il primo oro olimpico. Per realizzarlo rinunciò alla maggior parte delle competizioni di quell'anno e si chiuse in solitaria a provare e riprovare, per semplice passione verso questo sport.

Halfpipe Hype - Episodio 6. Dai pionieri a Shaun White

mondi a cui Shaun White ha lasciato tantissimo e a cui continuerà a dedicarsi in futuro, qualsiasi scelta professionale prenderà. Quest'oggi, il mondo che stupì a Torino e che lo seguì anche nei 4 videogiochi usciti su di lui, lo ha omaggiato. Alla fine dell'ultima run, con quella caduta amara che lo ha estromesso dal gioco delle medaglie, le lacrime sono scese lungo il viso del fenomeno americano , su tutte quelle dei suoi fan e di coloro che amano lo snowboarding e lo skateboarding,, qualsiasi scelta professionale prenderà.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Hirano trionfa nell'halfpipe! Shaun White chiude 4° 4 ORE FA