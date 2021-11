Giochi olimpici invernali si disputa Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, snowboard, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo dello, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

Sede, specialità e gare in programma

Le gare di snowboard sono in programma dal 5 al 15 febbraio al Genting Snow Park di Zhangjiakou, località situata a circa 180 chilometri a nord-ovest di Pechino, e al Big Air Shougang situato nella capitale cinese. Le specialità dello snowboard alle Olimpiadi sono il big air, lo slopestyle, l'halfpipe, lo snowboard cross e lo slalom gigante parallelo e per tutte è prevista sia la competizione maschile che quella femminile. Gli eventi in programma però sono undici, perchè oltre alle gare citate è prevista anche una prova mista: lo snowboard cross a squadre, novità di questa edizione. Nelle gare di halfpipe, slopestyle e big air, una giuria valuta le prove degli atleti in base alla difficoltà e all'esecuzione dei trick, tecnica atterraggio dei salti e altri parametri. Si comincia con un turno eliminatorio, da cui escono i 12 migliori atleti che accedono alla finale. Negli eventi di snowboard cross e slalom gigante parallelo, invece, conta chi è il primo a tagliare il traguardo. Anche qui c'è un primo turno qualificazione, per poi procedere alla fase ad eliminazione diretta dagli ottavi di finale.

Qualificazione

I posti complessivi per le gare di snowboard a Pechino 2022 sono 238, 119 per genere. Un NOC (Comitato Olimpico Nazionale) può portare fino a 26 atleti (tutte le specialità comprese) e un massimo di 14 atleti per genere. Per essere selezionabile, un atleta deve aver ottenuto un minimo di punti FIS (100.00 nel parallelo e nel cross, 50.00 nel big air, slopestyle e halfpipe) e un piazzamento tra i migliori 30 in una gara di Coppa del Mondo durante il periodo di qualificazione che va dal 1° luglio 2019 (1° 2020 per il gigante parallelo) al 16 gennaio 2022 oppure ai Mondiali 2021. La Cina ha un posto riservato in ogni evento se non dovesse qualificarsi in altro modo. Nel cross e nel parallelo le quote di partecipazione disponibili sono 32 per genere, nell'halfpipe sono 25, nel big air/slopestyle (calcolati come un evento unico anche se sono gare a sé stanti e ognuna assegna delle medaglie) sono 30.

Calendario

5 febbraio, alle 10.45* - prima e seconda run di qualificazione slopestyle femminile

6 febbraio, alle 9.30 - finale slopestyle femminile (tre run); prima e seconda run di qualificazione slopestyle maschile

7 febbraio, alle 12 - finale slopestyle maschile (tre run)

8 febbraio, alle 10.40 - qualificazione, ottavi, quarti, semifinale, finale B e finale A gigante parallelo maschile e femminile

9 febbraio, alle 9.30 - qualificazione, ottavi, quarti, semifinale, finale B e finale A snowboard cross femminile, prima e seconda run di qualificazione halfpipe maschile e femminile

10 febbraio, alle 9.30 - finale halfpipe femminile (tre run), qualificazione, ottavi, quarti, semifinale, finale B e finale A snowboard cross maschile

11 febbraio, alle 9.30 - finale halfpipe maschile

12 febbraio, alle 10 - quarti, semifinale, finale B e finale A snowboard cross a squadre

14 febbraio, alle 9.30 - prima, seconda e terza run di qualificazione big air maschile e femminile

15 febbraio, alle 9.30 - finale big air femminile e maschile (tre run in ciascuna)

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

Storia

Lo snowboard è entrato in scena ai Giochi olimpici nell'edizione di Nagano 1998. Il programma è cambiato di rassegna in rassegna e solo l'halfpipe (sia maschile che femminile) ne ha sempre fatto parte. Nella prima edizione si sono disputati quattro eventi, con la prima e unica presenz a cinque cerchi dello slalom gigante, che già a Salt Lake City 2002 ha lasciato spazio al gigante parallelo. A Torino 2006 il debutto dello snowboard cross, a Sochi 2014 di slalom parallelo (per una sola edizione) e dello slopestyle e infine a PyeongChang del big air. In un novero complessivo di discipline molto diverse tra loro, gli Stati Uniti si trovano in testa al medagliere all time con 14 ori, 7 argenti e 10 bronzi, quasi triplicando il numero totale di podi di Svizzera, Francia e Canada che inseguono nella speciale classifica. Tra gli atleti, va segnlato quanto è stato in grado di fare Shaun White, tre ori nell'halfpipe tra Torino, Vancouver e PyeongChang. L'Italia, nel complesso, ha messo insieme tre medaglie: l'oro di Michela Moioli nello snowboard cross a PyeongChang 2018, l'argento di Thomas Prugger nel gigante a Nagano 1998 e il bronzo di Lidia Trettel nel gigante parallelo a Salt Lake City 2002.

