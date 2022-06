Lo Speedway GP torna in Germania, a 3 anni dall'ultima volta. Si corre a Teterow, nord-est del paese, nella Bergring Arena. La prima volta sul tracciato tedesco risale al 2016, quando si tenne il Gp numero 200 della categoria. Nell'ultimo precedente vinse il polacco Maciej Janowski davanti al connazionale Zmarzlik e allo sloveno Zagar. Tra i piloti in attività anche l'inglese Woffinden e l'australiano Doyle vantano un successo sulla terra di Teterow. La città è famosa anche per il circuito da brividi in erba di Bergring che sorge accanto all'ovale dedicato allo Speedway.

Sorpassi e fun facts: il meglio dello Speedway GP a Praga

Ad

Una settimana fa in Repubblica Ceca grande vittoria casalinga di Vaculik , davanti a Woffinden e Doyle. Solo quinto il leader del mondiale Zmarzlik. Discovery+ offre una copertura totale e senza pubblicità del Grand Prix, con tanti servizi interattivi. Highlights e approfondimenti sul sito web di Eurosport.

GP Czech Republic Sorpassi e fun facts: il meglio dello Speedway GP a Praga 29/05/2022 A 10:22

Vaculik domina la finale in Repubblica Ceca, rivivi la gara

Il programma

Il programma del quarto round di FIM Speedway Gran Prix è racchiuso tutto nella giornata di sabato 4 giugno. Al pomeriggio le qualifiche permettono al pilota più veloce di selezionare per primo il numero di partenza, poi a seguire tutti gli altri. La gara della sera si svolge su 20 batterie (con ciascun pilota che ne effettua cinque), chi ottiene più punti passa in semifinale e infine i primi due delle semifinali si giocano la vittoria.

Sabato 28 maggio

Qualifiche: ore 13.00

Gara: ore 19:00 (dalle 18:30 studio pre-gara)

La moto si spacca in due: che sfortuna Dan Bewley!

SPEEDWAY GP DI GERMANIA LIVE SU DISCOVERY+

Il Gp di Germania, come tutte le altre gare dello Speedway GP, sarà visibile live sulla piattaforma di Discovery + ed Eurosport Player, in diretta integrale e senza interruzioni pubblicitarie.

Lo speedway su Discovery: sei pronto?

La classifica

Classifica molto corta in vetta dopo i primi 3 Gp. Bartosz Zmarzlik mantiene la leadership, nonostante aver fallito l'accesso alla finale negli ultimi due appuntamenti. Janowski è dietro di appena un punto e va alla ricerca del primo successo stagionale. In piena lotta per il titolo anche il danese Madsen. Reduce dalla vittoria casalinga nell'ultima gara a Praga, Vaculik è chiamato a dare continuità a Teterow per risalire la classifica.

1. ZMARZLIK (POL) 44 punti

2. JANOWSKI (POL) 43

3. MADSEN (DEN) 40

4. MICHELSEN (DEN) 33

5. WOFFINDEN (ENG) 32

Primo giro folle: Zmarzlik è il più veloce anche in Repubblica Ceca

Lo Speedway Grand Prix 2022 è disponibile LIVE e senza pubblicità su Discovery+.

Speedway Ne sorpassa due in staccata: manovra da urlo di Madsen 28/05/2022 A 20:49