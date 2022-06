Lo Speedway Gp 2022 ritorna in Polonia per il quinto round del campionato. Dal primo Gp ospitato nel 2011, l'Edward Jancarz Stadium di Gorzow è divenuto uno dei migliori impianti al mondo per la categoria. Sede del celebre club polacco Stal Gorzow, lo stadio è di frequente base delle competizioni di Speedway e nel 2020 venne disputato un doubleheader vinto da Zmarzlik e Lindgren.

Zmarzlik vola anche in Germania, rivivi il suo giro veloce

Ad

Il polacco si può definire il re di Gorzow, essendo cresciuto nella squadra locale in cui è diventato due volte campione di Polonia. Partirà sicuramente favorito, lui che è leader del mondiale ma senza vittorie dal round di apertura

Speedway GP Speedway GP, Dudek è il dominatore in Germania 19 ORE FA

Che battaglia tra i danesi, Madsen vince il duello con Michelsen

Il programma

Il programma del quinto round di FIM Speedway Gran Prix è racchiuso tutto nella giornata di sabato 25 giugno. Al pomeriggio le qualifiche permettono al pilota più veloce di selezionare per primo il numero di partenza, poi a seguire tutti gli altri. La gara della sera si svolge su 20 batterie (con ciascun pilota che ne effettua cinque), chi ottiene più punti passa in semifinale e infine i primi due delle semifinali si giocano la vittoria.

Sabato 25 giugno

Qualifiche: ore 13.00

Gara: ore 19:00 (dalle 18:30 studio pre-gara)

La moto si impenna e il volo è spettacolare, rivivi il crash di Madsen

SPEEDWAY GP DI POLONIA LIVE SU DISCOVERY+

Il Gp di Polonia, come tutte le altre gare dello Speedway GP, sarà visibile live sulla piattaforma di Discovery + ed Eurosport Player, in diretta integrale e senza interruzioni pubblicitarie.

Speedway GP, Dudek è il dominatore in Germania

La classifica

Bartosz Zmarzlik ha allungato in vetta alla classifica grazie al secondo posto nell'ultima gara in Germania. Passaggio a vuoto per Janowski avvicinato al secondo posto da Madsen e Lindgren. Max Fricke, vincitore della prima tappa polacca, non ha dato seguito all'exploit negli ultimi due appuntamenti. Poca continuità anche per Vaculik e Dudek, i più recenti vincitori di gara.

Dudek, serata da sogno a Teterow: rivivi la finale

1. ZMARZLIK (POL) 62 punti

2. JANOWSKI (POL) 51

3. MADSEN (DEN) 50

4. LINDGREN (SWE) 46

5. WOFFINDEN (ENG) 43

Woffinden a muro! Finisce nel solco e perde il controllo della moto

Speedway "Cos'è lo Speedway? È adrenalina, è una versione diversa dei 100 metri" 08/06/2022 A 20:19