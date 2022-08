Festa in casa con tanto di lancio per aria per Dan Bewely, che al GP del Regno Unito trionfa davanti al pubblico di casa, su un tracciato difficile per le condizioni di cui i piloti si sono lamentati a più riprese, augurandosi dod cadere troppo spesso. Alle sue spalle Bartosz Zmarzlik, che continua a cercare la vittoria dopo l'unico successo in apertura di stagione, e Patryk Dudek, terzo in finale davanti a Madsen. Zmarzlik, nonostante non centri il gradino più alto del podio, resta leader della classifica generale salendo a quota 96, davanti a Madsen che balza al secondo posto a quota 74.

Perde il controllo e si schianta sotto le barriere, ma sta bene

Le batterie

Nelle batterie si delinea da subito quello che sarà il trend: particolarmente carichi sono Bewley, Zmarzlik e Dudek, mentre la gara comincia a essere teatro di grandi cadute.

Pronti-via, vanno giù in due

Si prosegue con le heat che fanno un po' di scrematura. Nemmeno Zmarzlik però è immune dalla terra: ostacolato nella heat numero 15, finisce giù mentre il suo avversario viene squalificato.

Zmarzlik a terra nella batteria 15

Nonostante tutto, però, il migliore a qualificarsi per le semifinali è Holder. Questa la classifica d'ingresso alle fasi conclusive:

1) Holder 12

2) Zmarzlik 11

3) Madsen 10

4) Bewley 10

5) Dudek 10

6) Doyle 9

7) Lindgren 9

8) Michelsen 8

Semifinali

Nella prima semifinale si assiste al dramma: Doyle tocca i nastri in partenza e cade, di fatto non prendendo mai il via. Viene squalificato e nella re-run vince Dudek davanri a Bewley. Resta fuori Lindgren. Nella seconda vince Madsen, dopo aver impiegato lmeno due minuti per decidere il proprio colore di partenza (che sarà poi il giallo) davanti a Zmarzlik, che controlla il rientro di Holder e Michelsen.

La finale

In finale ci vanno dunque Bewley, Zmarzlik, Dudek e Madsen. Il primo scatta benissimo e si porta davanti, Zmarzlik invece deve destreggiarsi nel non farsi passare dagli altri due. Bewley pian piano prende il largo e taglia il traguardo salutando, mentre Zmarzlik deve accontentarsi ancora del secondo posto, riuscendo a non farsi passare negli ultimi metri da un agguerrito Dudek.

Zmarzlik non vince più, Bewley profeta in patria

