Dopo un periodo di pausa dal circuito principale per lasciare spazio allo speedway of Nations, si ritorna a gareggiare per il campionato e ci si trasferisce in Galles, a Cardiff, per il British GP, round numero 6 dei dieci previsti per l’assegnazione del titolo.

Non vede l’ora d’iniziare Tai Woffinden, leader dell’”armata” di Sua Maestà, per poter gareggiare davanti al pubblico di casa, anche se l’uomo da battere è ancora Bartosz Zmarzlik, leader con 18 punti di vantaggio su Leon Madsen.

Il programma

Venerdì 12 agosto

Qualifiche: ore 16:00

Sabato 13 agosto

Gara: ore 18:00

SPEEDWAY GP DI GRAN BRETAGNA LIVE SU DISCOVERY+

Il Gp di Gran Bretagna, come tutte le altre gare dello Speedway GP, sarà visibile live sulla piattaforma di Discovery + ed Eurosport Player, in diretta integrale e senza interruzioni pubblicitarie.

La classifica

Come dicevamo, Zmarzlik è quello che guida la classifica, benché non sia più riuscito a vincere dopo il successo della tappa inaugurale. In netta risalita Martin Vaculik, che col secondo posto della tappa precedente neutralizza il passaggio a vuoto della quarta tappa e adesso occupa il gradino più basso del podio virtuale.

1. ZMARZLIK (POL) 78 punti

2. MADSEN (DEN) 60

3. VAKULIK (SVK) 53

4. JANOWSKI (POL) 53

5. LINDGREN (SWE) 51

