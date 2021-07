Le Olimpiadi di Tokyo di Leonardo Fioravanti si concludono al terzo turno. L’italiano è stato infatti sconfitto all’esordio nel tabellone a eliminazione diretta dal peruviano Lucca Mesinas, che è già stato vincitore dei Giochi panamericani nel 2019. Fioravanti era l’unico azzurro in gara nella disciplina. L’italiano è stato infatti sconfitto all’esordio nel tabellone a eliminazione diretta dal peruviano, che è già stato vincitore dei Giochi panamericani nel 2019. Fioravanti era l’unico azzurro in gara nella disciplina.

Durante i 30 minuti della batteria in questione, sono state 14 le onde giudicate per Mesinas e 12 per l’azzurro. All’interno di queste, il peruviano ha totalizzato 10.77 punti, frutto dei due migliori punteggi, 5.77 alla 14a onda e 5.00 alla 6a. Per contro, Fioravanti, alla quarta e sesta, ha realizzato un punteggio di 4.33 e 4.53 rispettivamente, non riuscendo più a essere efficace nel prosieguo del tempo a sua disposizione: 8.86 il totale.

Tokyo 2020 Il surf a Tokyo 2020: qualificati, regolamento, calendario 15/05/2021 A 15:32

Il Giappone riesce a portare due surfisti ai quarti di finale: vincono infatti sia Kanoa Igarashi che Hiroto Ohhara. E lo fa anche il Brasile, con Gabriel Medina e Italo Fernandes: si è visto anche un derby americano, vinto da Kolohe Andino su John John Florence.

Per quanto riguarda il settore femminile, sono gli Stati Uniti a potersi giovare delle due rappresentanti nelle migliori otto, vale a dire Carissa Moore e Caroline Marks. Molti i risultati netti in quella che è stata una giornata non esattamente delle più favorevoli dal punto di vista meteorologico, con tante nuvole a sovrastare il mare.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

RISULTATI UOMINI

Igarashi (JPN)-Waida (IDN) 14.00-12.00

Andino (USA)-Florence (USA) 14.83-11.60

Bourez (FRA)-Boukhiam (MAR) 12.43-9.40

Medina (BRA)-Wilson (AUS) 14.33-13.00

Ferreira (BRA)-Stairmand (NZL) 14.54-9.67

Ohhara (JPN)-Tudela (PER) 11.00-9.63

Mesinas (PER)-Fioravanti (ITA) 10.77-8.86

Wright (AUS)-Flores (FRA) 15.00-12.90

RISULTATI DONNE

Gilmore (AUS)-Buitendag (RSA) 10.00-13.93

Defay (FRA)-Hopkins (POR) 9.40-10.84

Hennessy (CRC)-Williams (NZL) 12.00-7.73

Marks (USA)-Maeda (JPN) 15.33-7.74

Moore (USA)-Mulanovich (PER) 10.34-9.90

Lima (BRA)-Bonvalot (POR) 12.17-7.50

Weston-Webb (BRA)-Tsuzuki (JPN) 9.00-10.33

Fitzgibbons (AUS)-Ado (FRA) 10.86-9.03

Tokyo 2020 FIORAVANTI: "ORA MI DIVERTO, VOGLIO IL TRICOLORE SUL PODIO" IERI A 09:30