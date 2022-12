Era una rivincita per l’azzurro dopo la sconfitta subita, in finale, al Grand Prix di Manchester proprio contro il sudcoreano Geon-Woo Seo: la sconfitta aveva interrotto la serie positiva che fino a quel momento aveva contraddistinto la sua stagione. Questa volta, ancora in finale, ma alle Grand Prix Finals di Riyadh 2022, Simone Alessio si è aggiudicato la vittoria con il punteggio di 2-1 (categoria -80 kg maschile). Il primo round si è concluso sull’11-8 a favore dell’azzurro, con tanta intensità da una parte e dall’altra, ma a fare la differenza è stata la capacità dell’azzurro di difendersi dagli attacchi dell’avversario ed andare subito dopo a segno, sorprendendo Geon-Woo Seo.

Nel secondo round, invece, Alessio si è mostrato da subito più vulnerabile, concedendo più volte punti relativamente facili al sudcoreano, tant’è che si è trovato sotto 0-4 dopo un minuto; ci si attendeva una reazione negli ultimi istanti, ma l’azzurro ha continuato ad avere un atteggiamento passivo che ha poi portato allo 0-10 finale.

Non poteva affrontare il terzo e decisivo round con lo stesso atteggiamento, e così non è stato: grazie ad un inizio prorompente, Simone Alessio si è portato dopo poco in vantaggio per 7-1, salvo poi farsi rimontare sul 7-7 a 15″ dal termine. Tanta tensione negli istanti finali, ma un Gam-Jeom a testa fissano il punteggio sull’8-8 finale, ed è Simone Alessio a trionfare alle Grand-Prix Finals di Riyadh 2022 (dopo aver già conquistato i GP di Roma e Parigi), il modo migliore per concludere una fantastica stagione e per rialzarsi dopo la delusione ai Mondiali di Guadalajara.

