Il tedesco si è sottoposto al test dopo la pèositività di Grigor Dimitrov e Borna Coric, con lui nel torneo organizzato da Djokovic in Serbia.

Come già Marin Cilic e Andrej Rublev, anche Alexander Zverev è negativo al test per il Covid-19. Il tennista tedesco si è sottoposto, come gli altri, al controllo dopo l'annuncio della propria positività da parte di Grigor Dimitrov e Borna Coric.

Zverev rivela la propria negatività con un messaggio su Instagram:

Ho appena ricevuto la notiza che io e il mio team siamo risultati negativi al test per il Covid-19. Mi scuso tantissimo con chiunque io abbia messo in potenziale pericolo giocando in questo torneo. Procederò seguendo le linee guida per l'auto-isolamento indicate dai nostri medici. Come precauzione aggiuntiva, io e il mio team continueremo a sottoporci regolarmente ad altri test. Auguro a tutti quelli risultati positivi una rapida guarigione. State bene!

