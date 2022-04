A poco più di due settimane dall'addio a sorpresa al mondo del tennis professionistico torna a far parlare di se. L'ormai ex numero 1 al mondo della racchetta femminile ha infatti dichiarato di essere pronta a immergersi in una nuova avventura professionale. Niente sport però, almeno per ora, nonostante in queste stesse settimana abbia da subito ottenuto ottimi risultati in un torneo di golf. L’australiana si diletterà con la scrittura. Barty è infatti pronta a uscire con, una collana che si chiamerà "Little Ash", pubblicata da HarperCollins e in arrivo sugli scaffali a partire da luglio. "".