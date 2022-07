Nella domenica delle tre finali con italiani, Lorenzo Musetti tenta l'impresa contro Carlos Alcaraz: nell'epilogo dell'ATP 500 di Amburgo il carrarino classe 2002 si gioca la possibilità di vincere il primo trionfo in carriera nel circuito maggiore. Dall'altra parte l'allievo di Ferrero, che entrerà nella top5 del ranking da lunedì, insegue il suo sesto titolo. A livello ATP i due giocatori non si sono mai incontrati. L'unico precedente risale al 29 agosto 2020, quando Alcaraz battè l'azzurro in tre set al Challenger di Trieste.

QUANDO E A CHE ORA SARA’ MUSETTI-ALCARAZ?

Ad

Il match valevole per la finale del torneo ATP 500 di Amburgo si terrà domenica 24 luglio alle 15.

ATP, Amburgo Carlos Alcaraz batte Molcan, è in finale con Lorenzo Musetti 2 ORE FA

AMBURGO 2022 - MUSETTI-ALCARAZ, DOVE VEDERLA IN TV

Il torneo ATP 500 di Amburgo è visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente su Sky al canale 212 e in chiaro sul 64 del digitale terrestre.

Un tweener di Lorenzo Musetti, ATP Amburgo 2022 Credit Foto Getty Images

IL PERCORSO DI LORENZO MUSETTI

Primo turno - b. Dusan Lajovic 6-7 7-6 6-3

Ottavi di finale - b. Emil Ruusuvuori 6-4 7-5

Quarti di finale - b. Alejandro Davidovich Fokina 6-4 6-3

Semifinale - b. F. Cerundolo 6-3 7-6

IL PERCORSO DI CARLOS ALCARAZ

Primo turno - b. N. Kuhn 3-6 6-1 7-6

Ottavi di finale - b. F. Krajinovic 7-6 6-3

Quarti di finale - b. K. Khachanov 6-0 6-2

Semifinale - b. A. Molcan 7-6 6-1

Alcaraz, il talento c'è e si vede! Le 5 giocate più belle viste a Parigi

ATP, Amburgo Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti? È già numero 40 al mondo 2 ORE FA