La vittoria nel circuito ATP numero 400 della carriera di Fabio Fognini ha avuto una coda polemica. Il 35enne tennista ligure quest’oggi ha sconfitto lo sloveno Aljaž Bedene nel primo turno del torneo di Amburgo dopo un match teso durato due ore e mezza e chiuso al tie-break del terzo set (6-3. 3-6, 7-6). L’azzurro nel corso dell’ultimo parziale ha annullato ben 5 palle break e poi nel rocambolesco tiebreak, dopo aver perso entrambi i servizi dopo un miniparziale 5-2 ha chiuso la pratica concretizzando il secondo set point utile e chiudendo 7-5.

Ad

E’ però a risultato ultimato che è successo veramente di tutto e gli animi già caldi, dopo una chiamata sull’1-1 del giudice di sedia Aurelie Tourte ha chiamato fuori un servizio di Bedene senza voler scendere dalla propria postazione perché confortata anche dal check che le aveva dato ragione, sono letteralmente esplosi. Dopo il saluto di circostanza fra i due tennisti, lo sloveno ha inveito nei confronti dell’azzurro accusandolo di aver chiamato dentro una palla che in realtà era fuori, ne è nato un battibecco durato qualche minuto e che ha addirittura portato i due a tornare nella metacampo a rivedere il segno di una palla di mezzora prima.

ATP, Amburgo Fognini batte Bedene ad Amburgo e trova la vittoria n° 400 5 ORE FA

Alcune immagini della diatriba fra Fognini e Bedene Credit Foto Twitter

"Ogni volta che giochi ne combini una..."

Lo sloveno ha anche provato ad alzare il livello scontro urlando all’azzurro questa frase "ogni volta che giochi combini qualcosa", Fognini però – una volta capito che era impossibile trovare un modo per chiudere in maniera sereno la discussione – ha preferito non cogliere le provocazioni e dopo aver discusso animatamente per alcuni minuti è andato a sedersi nel suo angolo evitando ulteriori contatti col rivale.

Alcune immagini della diatriba fra Fognini e Bedene Credit Foto Twitter

Alcune immagini della diatriba fra Fognini e Bedene Credit Foto Twitter

Al netto delle polemiche e delle baruffe verbali, Fognini si è confermato la bestia nera di Bedene, il giocatore del circuito con cui ha ottenuto più successi, ben 10.

Fognini amaro: "Ormai mi resta solo prenotare un viaggio a Lourdes"

ATP, Amburgo Fognini batte Bedene ad Amburgo e trova la vittoria n° 400 5 ORE FA