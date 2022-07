Nel corso dei quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo su terra rossa, Lorenzo Musetti è autore di una magia assoluta. Il classe 2002 di Carrara (numero 62 del ranking Atp), dotato di un talento esagerato, si diverte con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 35 del ranking) mettendo a segno un punto da fantascienza. Prima esegue una volee in controbalzo con cui riesce ad addormentare la pallina nei pressi della rete, poi scavalca l'iberico con un clamoroso lob in tweener e infine chiude il punto con smorzata delicatissima impossibile da raggiungere per il finalista dell’ultimo Masters 1000 di Montecarlo. Il primo set parla italiano.

