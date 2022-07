Ci sono voluti quasi due mesi per tornare a un successo ATP a livello di circuito maggiore, ma sull’amata terra rossa Lorenzo Musetti ritrova le sensazioni migliori. Dopo la vittoria dell’altro giorno su Dusan Lajovic annullando 2 match point, prosegue la corsa nell’ATP 500 di Amburgo grazie al successo per 6-4 7-5 anche sul finlandese Emil Ruusuvuori.

Una buona prestazione di Musetti, soprattutto nel primo set, dove il carrarino si fa bastare il break in apertura di match e lo porta fino al traguardo del 6-4. Più scorbutico invece il secondo parziale, dove Musetti è stato avanti addirittura tre volte di un break ma, su tutti i casi, si è poi fatto riprendere dall’avversario, in particolare con i 2 match point sprecati nel decimo game. E’ servito così levare una quarta volta la battuta a un Ruusuvuori parecchio falloso per chiudere ogni discorso, portandosi via una vittoria preziosa soprattutto per la lotta che ne era venuta fuori. Insomma, buon tennis nel primo e buon feeling con la battaglia nel secondo, se così possiamo riassumerla, per Musetti, che ha alternato grandi soluzioni balistiche a qualche solito momento ballerino di troppo nei momenti chiave.

Musetti vola così ai quarti di finale dove sfiderà venerdì lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, finalista a sorpresa nel Masters 1000 di Monte Carlo che lo scorso aprile apriva la stagione europea della terra rossa. Nessun precedente tra i due in carriera.

