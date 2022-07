Non solo nervi tesi e baruffe nel match contro lo sloveno Bedene per Fabio Fognini, che ha regalato al ligure la vittoria n°400 nel circuito ATP . L’azzurro nel sofferto sucesso che gli ha regalato il pass per il secondo turno ad Amburgo – torneo sulla terra rossa, che ha vinto nel 2013 e in cui ha giocato la finale nel 2015 – ha anche regalato spettacolo, piazzando il colpo del giorno.