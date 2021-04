Buone notizie in chiave azzurra verso la prossima settimana sul rosso, con Lorenzo Musetti che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo di Barcellona. Il tennista toscano avrà dunque la possibilità di partecipare all’ATP 500 catalano senza dover passare dalle qualificazioni, facendo compagnia ad altri due azzurri già presenti nella entry list.

Sono attualmente iscritti al torneo di Barcellona anche Fabio Fognini e Jannik Sinner, in attesa di capire se Salvatore Caruso (7° alternate) riuscirà a strappare in extremis un posto nel tabellone principale grazie a qualche rinuncia. Gli organizzatori della manifestazione, oltre a Musetti, hanno invitato anche i giovani talenti iberici Jaume Munar e Carlos Alcaraz.

Le tre wild card per le qualificazioni sono state riservate invece al danese Holger Rune e agli spagnoli Tommy Robredo e Carlos Gimeno Valero. L’ATP 500 di Barcellona andrà in scena nel corso della prossima settimana e vedrà la partecipazione di tre top10 come Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman. Assente il campione in carica Dominic Thiem, alle prese con alcuni problemi fisici.

