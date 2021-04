Stefanos Tsitsipas è il numero 1 della Race che porta alle Finals di Torino, il giocatore più caldo del momento, ma Jannik Sinner non cerca scuse dopo il ko subito in semifinale : "Né io né lui abbiamo espresso il nostro gioco migliore. Stasera io e il team torniamo a casa in macchina - ha detto Jannik, che ancora di aerei privati e trattamenti vip non ne vuol proprio sapere -, domani sarò già in campo ad allenarmi. Mi voglio rivedere due o tre volte la partita per capire dove potevo fare meglio e metterlo in difficoltà". L’elemento che salta all’occhio è sicuramente la bassa percentuale di prime messe in campo da Jannik, appena il 52% contro il 75 del solidissimo ragazzo di Atene: "Sì potevo fare sicuramente meglio, ma nel resto del torneo non me la sono cavata poi così male. La ricetta per migliorare la battuta è una sola: vai in campo, prendi un bel cesto pieno di palle e colpisci fino a che prima o poi non entreranno anche in partita...".